Голкіпер Реала Андрій Лунін мусить цього літа ухвалити дуже важливе рішення для своєї кар'єри.

У минулому сезоні Лунін продемонстрував, що здатен бути основним воротарем великого клубу. Однак все це відбулося лише завдяки травмі Тібо Куртуа, і після повернення бельгійця ставку знову робитимуть на нього.

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Рішенням для 25-річного українця може стати перехід в інший клуб, пропозицій не бракує. Одним із найбільш зацікавлених клубів залишається Атлетіко. Проблема в тому, що Реал не хоче продавати Луніна в цей клуб, повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, Королівський клуб налаштований блокувати трансфер до принципового конкурента, вважаючи за краще продати голкіпера в АПЛ. Від Атлетіко будуть вимагати активування клаусули, яка становить божевільні 250 мільйонів євро. Втім, якщо Лунін натисне на Реал з вимогою відпустити його в іншу частину Мадрида, то переговори можуть стати реальними, а сума ймовірного переходу буде близько 40 мільйонів євро. Це буде прийнятно для Атлетіко.

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