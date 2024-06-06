Турнір Моріса Ревелло 2024

Україна U-23 – Італія U-21 – 4:0

Голи: Хлань, 31, Мартинюк, 53, Сікан, 64, Волошин, 71

Україна розгромила Індонезію у стартовій грі на товариському турнірі, який став підготовкою для команди Ротаня до Олімпіади. Гарний початок від нашої молодіжки. Хлань на пресингу перехоплює, але Федора у штрафному затискають. Півзахисник Руху виправляється доволі швидко. Федор змістився на свою половину, коли українці від воріт виводили м'яч у гру. Олег обіграв суперника, пройшов і вирізав пас за спини. Сікан, на жаль, змарнував непоганий момент не дуже прицільним пострілом.

Україна U-23 – Італія U-21: онлайн-трансляція матчу олімпійської збірної Ротаня на турнірі Maurice Revello (відео)

Форвард Шахтаря обікрав голкіпера, прокинув повз, але отримав підніжку. Судді пенальті ставити чомусь відмовилися. Хлань прийняв довгий пас від Олександра Мартинюка з Олександрії, легко прорвався у володіння суперника і пробив, уже падаючи. Вийшов дуже ефектний голасо у дальній верхній кут. Італія відповіла по суті одним моментом. Еспозіто технічно прийняв на груди діагональ з глибини поля і подав, не помітивши опору Крупського. Фесюн помилився на виході, але Гіларді дивом не влучив у порожні ворота з кількох метрів.

Хлань не тільки блискуче пресингував і віддавав гострі передачі з гри, а й подав зі стандарту дуже небезпечно. Салюк також пробачив суперника, пробиваючи з лінії воротарського. Не дуже багато моментів з ударами (4:2, за влучаннями у площину воріт 2:0), але з певною перевагою України пройшла перша половина. Крім Хланя, сподобалися атакувальні дії Крупського і Федора, активним був Велетень, який заробив жовту і для себе, і для суперника.

Ввели м'яч у гру, Федор – покотив у центр, де Мартинюк метрів з 30 розрядив свою гармату. Ще один шедевр. Італійці відповідають виключно агресивними підкатами, не дуже слухаючи прохання намібійської судді. Батагов зі своєї половини відмінно почав атаку низом, розрізавши лінії оборону. Хлань на ривку отримав таку перевагу над суперниками, що важко було повірити у відсутність офсайду, але все легально. Простріл Максима нейтралізували, однак прямо на ногу Сікану, який набіг дещо позаду. Данило вміло розстріляв практично з 11-метрової позначки.

Потрійна заміна на 70 хвилині приносить нам четвертий голасо. Ярмолюк обігрався на правому фланзі з Краснопіром, і покотив повз голкіпера на Волошина. Це, звісно, молодша Італія і практично без серйозних гравців Серії А, але рахунок 4:0 все одно вражає. Розігруємо трикутничок і ліворуч. Шостак на Ярмолюка, той у штрафний, Хлань дещо поспішив з ударом у дотик – вище. Батагов знову класно закидає у штрафний. Волошин відкривається праворуч і котить на Краснопіра, який дивом не доводить до 5:0.

Олімпійська збірна України набирає 6 очок після стартових турів і збільшує свої шанси зберегти перше місце, що дає право зіграти у фіналі турніру. Для Італії, яка у попередній зустрічі перестріляла Японію (4:3), це перше фіаско. Наступну гру команда Руслана Ротаня проведе в суботу, 8 червня, проти Панами U-23, яка сьогодні стартує на турнірі матчем проти Індонезії U-20.

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