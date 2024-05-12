Чорноморець розтрощив Металіст 1925 у поєдинку 28-го туру УПЛ. Читайте огляд матчу, який відбувся 12 травня 2024 року, в цій новині на "Футбол 24".

Після неймовірного камбеку Миная Металіст 1925 знову опустився на останнє місце в УПЛ. Чорноморець же до гри підходив поруч з зоною ризику, маючи відрив від зони перехідних матчів лише у 3 очки. Старт матчу був за Металістом 1925 – Юсову трошки забракло влучності після навісу Габелока з кутового.

СК Дніпро-1 безвольно програв Олександрії – Ротань перервав невдалу серію, "шантажу" Максимова вистачило лише на Кривбас

Харків'яни після цього трошки підсіли, а Чорноморець захопив м'яч під контроль. Все змінив епізод на 22-й хвилині: Безуглий шипами зарядив Авагімяну по ребрах, хоча за реакцією було видно, що захисник грав без злого умислу. Скрипник одразу замінив Гармаша на Курила.

Після цього Чорноморець остаточно захопив ініціативу, але забити вдалось перед самою перервою. Затяжна атака одеситів, Штогрін навісом з лівого флангу знайшов Васильєва у штрафному. Мозіль впорався з ударом, але Васильєв встиг зіграти на добиванні. Старт другої половини розпочався з ще одного м'яча Чорноморця – класну комбінацію завершив Штогрін.

А через 7 хвилин одесити зробили перевагу розгромною – це Бадібанга прострілом знайшов Бойчука в штрафному, а той з лінії воротарського розстріляв ворота Мозіля. Металіст 1925 виглядав приречено, хоча Варакута рятував після удару Імерекова головою.

Таким чином, Чорноморець набрав 32 очки та відірвався від зони ризику, піднявшись з 12-го місця аж на сьоме. Металіст 1925 з 22 пунктами залишився останнім та не зможе піднятись вище 13-го місця (зони перехідних матчів).

Шахтар у вогняному Класичному переміг Динамо та став чемпіоном України – Судаков оформив першу поразку Шовковського