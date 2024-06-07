Нідерланди розбили Канаду в дебютному матчі Джессі Марша на чолі "кленового листа" (4:0). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Збірна Нідерландів переконливо розпочала підготовку до чемпіонату Європи – у контрольному матчі команда Рональда Кумана розібралася з Канадою (4:0). Героєм зустрічі став правий захисник Байєра Джеремі Фрімпонг – він діяв у цій зустрічі на позиції вінгера та оформив гол+пас.

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Як зазначає редакція Voetbal International, цим яскравим виступом Фрімпонг може гарантувати собі місце в стартовому складі на Євро-2024. Крім Фрімпонга голами в цій зустрічі в складі "ораньє" відзначилися Депай, Вегхорст і ван Дейк.

Куман розглядав цю зустріч як генеральну репетицію до гри третього туру групового етапу Євро з Австрією. Тренер збірної Нідерландів вважає, що канадська команда схожа за ігровим стилем зі збірною Австрії.