Кривбас – Полісся: стало відомо, коли дограють матч УПЛ, який перервали через повітряну тривогу
Кривбас та Полісся не зможуть завершити сьогодні свій поєдинок 28-го туру УПЛ.
Поєдинок між Кривбасом та Полісся розпочався не о 18:00, а о 19:20 через повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Втім, команди зіграли 37 хвилин, після чого матч перервала чергова сирена.
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Команди планували дограти сьогодні, однак вирішили завершити поєдинок вже завтра. Догравання поєдинку Кривбас – Полісся розпочнеться вже завтра о 13:00.
Додамо, що житомиряни повели в рахунку завдяки шикарному дальньому пострілу Танковського – 0:1.
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