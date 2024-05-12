Кривбас та Полісся не зможуть завершити сьогодні свій поєдинок 28-го туру УПЛ.

Поєдинок між Кривбасом та Полісся розпочався не о 18:00, а о 19:20 через повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Втім, команди зіграли 37 хвилин, після чого матч перервала чергова сирена.

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Команди планували дограти сьогодні, однак вирішили завершити поєдинок вже завтра. Догравання поєдинку Кривбас – Полісся розпочнеться вже завтра о 13:00.

Додамо, що житомиряни повели в рахунку завдяки шикарному дальньому пострілу Танковського – 0:1.

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