Кадіс втримав перемогу над Хетафе, покращивши шанси на виживання в Ла Лізі
У рамках недільньої програми 35-го туру Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 35-й тур
Кадіс – Хетафе – 1:0
Гол: Алькарас, 35 (пен)
Атлетіко – Сельта Віго – початок о 17:15
Валенсія – Райо Вальєкано – початок о 19:30
Бетіс – Альмерія – початок 22:00
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Кадіс здобув вкрай важливу перемогу над Хетафе. Єдиний гол з пенальті провів Алькарас. Завдяки цьому успіху "жовта субмарина" наблизилась до підйому із зони вильоту – рятівна 17-та позиція розташована всього у 5-ти очках, хоча там засів Райо Вальєкано. Мадридці сьогодні зіграють у Валенсії.
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