У рамках недільньої програми 35-го туру Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 35-й тур

Кадіс – Хетафе – 1:0

Гол: Алькарас, 35 (пен)

Атлетіко – Сельта Віго – початок о 17:15

Валенсія – Райо Вальєкано – початок о 19:30

Бетіс – Альмерія – початок 22:00

Атлетік оступився з Осасуною та ризикує пролетіти повз ЛЧ, Вільяреал оформив камбек з Севільєю й засмутив Довбика

Кадіс здобув вкрай важливу перемогу над Хетафе. Єдиний гол з пенальті провів Алькарас. Завдяки цьому успіху "жовта субмарина" наблизилась до підйому із зони вильоту – рятівна 17-та позиція розташована всього у 5-ти очках, хоча там засів Райо Вальєкано. Мадридці сьогодні зіграють у Валенсії.

Резервісти Реала розтрощили Гранаду – Лунін знову просидів у запасі, Куртуа провів майстер-клас на виходах