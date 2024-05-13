ПСЖ зганьбився, зіпсувавши прощання Мбаппе, Фонсека залетів в зону Ліги чемпіонів, Клермон офіційно вилетів: Ліга 1
Відбулися завершальні матчі 33-го Ліги 1. Результати та огляд ігор – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга 1, 33 тур, Франція
Клермон – Ліон – 0:1
Гол: Мангаля, 53
Марсель – Лор'ян – 3:1
Голи: Обамеянг, 38, 54 (пен), Жиго, 41 – Менді, 43
Монпельє – Монако – 0:2
Голи: Уаттара, 52, Фофана, 65
Нант – Лілль – 1:2
Голи: Аблін, 54 – Девід, 8, 11
ПСЖ – Тулуза – 1:3
Голи: Мбаппе, 8 – Даллінга, 13, Гбоо, 68, Магрі, 90+5
Ренн – Ланс – 1:1
Голи: Салах, 82 – Фюльжені, 48
Страсбур – Метц – 2:1
Голи: Емега, 89, Сантос, 90+1 – Мікаутадзе, 54
Монако завдяки перемозі над Монпельє забезпечив собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. Монегасків вже ніхто не зможе посунути з другої сходинки.
Лілль, перегравши Нант, зумів заскочити в зону Ліги чемпіонів. Брест має також 58 очок і остаточно доля путівки вирішиться в останньому турі.
Клермон офіційно вилетів з Ліги 1, програвши Ліону. А ось "ткачі" можуть оформити путівку в Лігу конференцій. Вони мають рівну кількість очок з Лансом. В наступному турі Ліону потрібно перемагати Страсбур і чекати нічиї чи поразки команди Франка Еса.
ПСЖ несподівано програв Тулузі, зіпсувавши прощання Кіліана Мбаппе з Парком де Пренс. Для французького нападника матч на домашньому стадіоні став останнім у футболці парижан. Два останні матчі ПСЖ проведе на виїзді.