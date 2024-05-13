Відбулися завершальні матчі 33-го Ліги 1. Результати та огляд ігор – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 33 тур, Франція

Клермон – Ліон – 0:1

Гол: Мангаля, 53

Марсель – Лор'ян – 3:1

Голи: Обамеянг, 38, 54 (пен), Жиго, 41 – Менді, 43

Монпельє – Монако – 0:2

Голи: Уаттара, 52, Фофана, 65

Нант – Лілль – 1:2

Голи: Аблін, 54 – Девід, 8, 11

ПСЖ – Тулуза – 1:3

Голи: Мбаппе, 8 – Даллінга, 13, Гбоо, 68, Магрі, 90+5

Ренн – Ланс – 1:1

Голи: Салах, 82 – Фюльжені, 48

Страсбур – Метц – 2:1

Голи: Емега, 89, Сантос, 90+1 – Мікаутадзе, 54

Монако завдяки перемозі над Монпельє забезпечив собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. Монегасків вже ніхто не зможе посунути з другої сходинки.

Лілль, перегравши Нант, зумів заскочити в зону Ліги чемпіонів. Брест має також 58 очок і остаточно доля путівки вирішиться в останньому турі.

Клермон офіційно вилетів з Ліги 1, програвши Ліону. А ось "ткачі" можуть оформити путівку в Лігу конференцій. Вони мають рівну кількість очок з Лансом. В наступному турі Ліону потрібно перемагати Страсбур і чекати нічиї чи поразки команди Франка Еса.

ПСЖ несподівано програв Тулузі, зіпсувавши прощання Кіліана Мбаппе з Парком де Пренс. Для французького нападника матч на домашньому стадіоні став останнім у футболці парижан. Два останні матчі ПСЖ проведе на виїзді.

Мбаппе, я пишу тобі листа...