Помічник Ангелоса Постекоглу в Тоттенхемі Кріс Девіс отримав першу самостійну роботу. У четвер, 6 червня, Бірмінгем призначив його головним тренером. Як інформує офіційний сайт клубу, "сині" підписали з Девісом чотирирічний контракт.

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Повідомляється, що Бірмінгем погодив зі "шпорами" суму компенсації за тренера, оскільки контракт останнього діяв ще два роки. Згідно з джерелом, керівництво "синіх" встигло обговорити співпрацю з більш ніж 40 потенційними кандидатами на посаду головного тренера, в тому числі з Френком Лемпардом і Алексом Нілом.

У Бірмінгемі Девіс змінить Тоні Моубрея, який не вберіг команду від вильоту з Чемпіоншипа. Сам Моубрей відмовився продовжувати працювати з командою за станом здоров'я.