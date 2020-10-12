Ліга націй

Чемпіон світу збірна Франції зустрілась у двобої з тріумфатором Євро-2016 національною командою Португалії. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Англія у драматичному матчі здійснила камбек проти збірної Бельгії. Італія втратила очки у поєдинку з Польщею.

Також відбулись зустрічі у нижчих дивізіонах, де не бракувало забитих м’ячів і несподіваних результатів. Футбол 24 підготував для вас звіти дивізіону В та дивізіону С.

Збірна України

У мережі жваво обговорювали поєдинок підопічних Шевченка проти Німеччини. Переглянути найяскравіші реакції від відомих осіб можна за посиланням. Німецькі ЗМІ також оцінили гру національної команди України, журналісти віддали належне "синьо-жовтим".

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