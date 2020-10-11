Ліга націй: Албанія не змогла обіграти Казахстан
18:00 - Читать на русском
Відбувся поєдинок третього туру Ліги націй у дивізіоні С. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Ліга націй, дивізіон C
Казахстан – Албанія – 0:0
Вірменія – Грузія – початок матчу о 19:00
Естонія – Північна Македонія – початок матчу о 19:00
Литва – Білорусь – початок матчу о 19:00
Греція – Молдова – початок матчу о 21:45
Косово – Словенія – початок матчу о 21:45
Казахи мали непогану нагоду вийти вперед вже на 3 хвилині, проте Аймбетов не зміг пробити Берішу. Більшість поєдинку проходила досить сухо, а у другій половині Албанія вже мала кілька непоганих шансів. Сефері міг принести перемогу албанцям, проте не зміг реалізувати вихід віч-на-віч, і Казахстан втримав нічию у досить важкому поєдинку.
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