Ліга націй, дивізіон C

Казахстан – Албанія – 0:0

Вірменія – Грузія – початок матчу о 19:00

Естонія – Північна Македонія – початок матчу о 19:00

Литва – Білорусь – початок матчу о 19:00

Греція – Молдова – початок матчу о 21:45

Косово – Словенія – початок матчу о 21:45

Казахи мали непогану нагоду вийти вперед вже на 3 хвилині, проте Аймбетов не зміг пробити Берішу. Більшість поєдинку проходила досить сухо, а у другій половині Албанія вже мала кілька непоганих шансів. Сефері міг принести перемогу албанцям, проте не зміг реалізувати вихід віч-на-віч, і Казахстан втримав нічию у досить важкому поєдинку.

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