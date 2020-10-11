Англія та Бельгія перед особистою зустріччю в Лізі націй провели товариські матчі резервними складами, а на Вемблі виставили сильні склади. Щоправда, господарям у старті явно не вистачало Кейна, але знайшлось місце Калверту-Льюїну. У гостей вийшли всі зірки, доступні у заявці.

Де Брюйне назвав одного з головних фаворитів майбутнього Євро та чемпіонату світу

"Три леви" розпочали досить активно, у перші 5-7 хвилин володіючи м'ячем та організувавши кілька подач без замикання. Втім, "червоні дияволи" швидко перехопили ініціативу, знайшовши ослаблені зони на флангах. Вже на 10-й хвилині Лукаку замикав подачу зліва ударом головою повз дальню дев'ятку, а на 11-й бельгійці забили гол – це Карраско розстріляв ворота з центру штрафного після прострілу Меньє та обіграшу Даєра. Господарів врятував офсайд, але натяків вони не зрозуміли, за що були покарані на 15-й хвилині: Лукаку увірвався на правий край карного майданчика, Даєр збив його у підкаті, а рефері Тобіас Штілер призначив пенальті – сам же Лукаку його і реалізував. 0:1!

В середині першого тайму ігрова перевага гостей стала тотальною. Англія справляла враження молодіжної збірної, а Бельгія демонструвала топ-клас на кожному клаптику поля та в кожній передачі. Втім, великої кількості моментів не виникало: на 19-й хвилині Де Брюйне стріляв у правий кут метрів з 22-х (Пікфорд спіймав м'яч), а на 20-й Меньє пробивав з лету з лінії штрафного (повз лівий кут) – от і все, що створили гості. Підопічні Роберто Мартінеса особливо не тиснули на суперника, а команда Гарета Саутгейта до 30-х хвилин зуміла вирівняти хід зустрічі.

В останні 15 хвилин перед перервою англійці стали більш активно йти вперед. Низка контратак господарям нічого не принесла, але настирність "Трьох левів" відчувалася. На 38-й хвилині вона принесла успіх: Рашфорд двічі не зміг переграти Алдервейрельда у штрафному, але заробив кутовий – при подачі з нього біля воріт впав Хендерсон, якого тримав за футболку Меньє. Тобіас Штілер без вагань вказав на "позначку", а Рашфорд впевнено реалізував 11-метровий – 1:1!

Втім, вже на 43-й хвилині Бельгія могла відновити свою перевагу внаслідок пасу Лукаку п'яткою на правий фланг карного майданчика – на щастя для Англії, Карраско звідти пробив дуже неточно. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахуноку на табло.

Другий тайм команди почали без кадрових перестановок, але за значної переваги господарів в активності. Особливої гостроти біля воріт Міньйоле при цьому не виникало – за перші 20 хвилин можна згадати хіба що два постріли Калверта-Льюїна із середньої дистанції (слабкий і дуже високий), його ж замикання кутового (неточне) та удар Хендерсона з правого краю штрафного з рикошетом (у зовнішній бік сітки). xG таких спроб був мізерним, але бельгійці у відповідь взагалі нічого не створювали.

Гості поплатилися за пасивність на 64-й хвилині: Маунт отримав передачу на лівий край карного майданчика, змістився до лінії й пробив з рикошетом – м'яч по високій дузі влетів точно в дальній кут! 2:1.

Гарет Саутгейт одразу кинув у бій Кейна та Філліпса, але в агресії додали бельгійці. Англія взагалі перестала атакувати, однак і Бельгія нічого, крім загальної активності, запропонувати не могла. За 15 хвилин після пропущеного голу підопічні Роберто Мартінеса створили всього один момент – це Карраско отримав передачу на лівий край штрафного й пробив повз дальній кут. Був також неточний постріл Алдервейрельда у падінні після подачі з кутового та низка заблокованих ударів Лукаку.

Взагалі, по лідерах "червоних дияволів" англійські захисники відпрацювали блискуче – де Брюйне зняли з гри вже на на 75-й хвилині, а Лукаку не давали виконати фірмове прокидання після постановки корпуса та прийому м'яча на опорну ногу.

В завершальній частині зустрічі від Бельгії очікувалася навала, але гра гостей в цей період взагалі розвалилася. Англія ж двічі могла добити суперника: на 82-й хвилині Кейн головою замикав навіс з кутового ударом головою в дальній кут, а на 86-й Рашфорд потужно зарядив у праву дев'ятку метрів з 20-ти – в обох випадках м'яч пройшов повз ворота. Навіть на останніх хвилинах "Три леви" атакували, але забити втретє їм так і не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу господарів.

Таким чином, Англія набрала сім очок, одноосібно очоливши групу А2 у Лізі націй. Бельгія, маючи в активі шість залікових балів, опустилася на другу сходинку.

Ліга націй: Холанд хет-триком знищив збірну Румунії, Фінляндія здолала Болгарію, Ірландія та Уельс розписали нічию