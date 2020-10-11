Сегунда, 5 тур

Сарагоса – Альбасете – 1:0

Гол: Нарваес, 89

Українець вийшов у основі на гостьовий матч проти Сарагоси, яка також слабко почала чемпіонат. Навіть проти такого суперника Альбасете зробив ставку на оборону з надіями на контратаки.

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Зозуля провів на полі 85 хвилин і нічим особливим не запам'ятався. М'яч вкрай рідко доходив до Романа – лише один удар за весь поєдинок, та й той повз ворота. Втім, Альбасете пропустив фатальний м'яч саме після заміни українця – відзначився Хуан Нарваес. Часу на камбек у гостей майже не залишилось, тому повертатись додому довелося з порожніми руками.

Альбасете з одним пунктом після 5 турів йде на передостанній сходинці, випереджаючи лише "сухий" Сабадель.

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