Після гри з Німеччиною "синьо-жовті" здали ПЛР-тести, які стали останніми на жовтневому зборі.

Україна – Іспанія: Луїс Енріке оголосив заявку на поєдинок Ліги націй

На щастя, у жодного з гравців коронавірус не виявили, інформує офіційний сайт УАФ. Це означає, що всі 25 присутніх підопічних Шевченка будуть допущені до матчу Ліги націй проти Іспанії. Україна прийматиме "Фурію Роху" на НСК Олімпійський у вівторок (13 жовтня), стартовий свисток о 21:45.

Нагадаємо, звітну зустріч пропустить хавбек Руслан Маліновський, у якого перебір жовтих карток.

"Де їх беруть і, найголовніше, навіщо?" – Україна не готова змагатись з топ-збірними і великий недолік наших стадіонів