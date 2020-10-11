Генеральний директор Руха Ігор Дедишин відповів на питання про перемовини з Юрієм Вернидубом щодо призначення головним тренером львів'ян.

"Якщо відверто, то чутки просто не хочеться коментувати, навіть не знаю, хто зацікавлений в їхньому розповсюдженні.

Рух веде переговори з Вернидубом, – ЗМІ

Рух ніяких переговорів з Юрієм Вернидубом не вів. Головним тренером залишається Іван Федик, який зараз готує команду до чергового матчу чемпіонату УПЛ з київським Динамо", – сказав Ігор Дедишин у коментарі Meta Ratings.

Зауважимо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Юрій Вернидуб претендує на пост головного тренера Руха і нібито вже ведуться перемовини. Сам фахівець теж відповів на ці чутки, заявивши, що не готовий давати коментарі.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Вернидуба був солігорський Шахтар, який він покинув 31 серпня. Білоруський клуб на той момент очолював турнірну таблицю чемпіонату.

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