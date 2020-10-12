Лига наций

Чемпион мира сборная Франции встретилась в поединке с триумфатором Евро-2016 национальной командой Португалии. Читайте отчет о поединке на Футбол 24.

Англия в драматичном матче осуществила камбэк против сборной Бельгии. Италия потеряла очки в поединке с Польшей.

Также состоялись встречи в низших дивизионах, где хватало забитых мячей и неожиданных результатов. Футбол 24 подготовил для вас отчеты дивизиона В и дивизиона С.

Сборная Украины

В сети живо обсуждали поединок подопечных Шевченко против Германии. Посмотреть самые яркие реакции от известных людей можно по ссылке. Немецкие СМИ также оценили игру национальной команды Украины, журналисты отдали должное "сине-желтым".

В лагере сборной Украины провели тестирование на коронавирус перед матчем против Испании, известны результаты.

Национальная команда Испании обнародовала заявку на матч против подопечных Шевченко.

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