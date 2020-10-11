Ліга націй: Ірландія та Уельс розписали нічию та не змінили своїх позицій у групі
Тривають поєдинки третього раунду Ліги націй у дивізіоні B. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Ліга націй, дивізіон B, третій раунд
Ірландія – Уельс – 0:0
Вилучення: Макклін, 84 (І)
Норвегія – Румунія – початок о 19:00
Фінляндія – Болгарія – початок о 19:00
Ізраїль – Чехія – початок о 21:45
Північна Ірландія – Австрія – початок о 21:45
Росія – Туреччина – початок о 21:45
Сербія – Угорщина – початок о 21:45
Шотландія – Словаччина – початок о 21:45
Ірландія та Уельс вирішили голів не забивати. Певною перевагою володіли господарі, але гострих моментів у поєдинку було вкрай мало. Глядачі можуть запам'ятати лише момент з вилученням хавбека Вест Бромвіча Джеймса Маккліна, який після грубого фолу ледь не спровокував бійку на полі. Уельс очолює групу, Ірландія залишилась на третій сходинці.