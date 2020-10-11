Ліга націй, дивізіон B, третій раунд

Ірландія – Уельс – 0:0

Вилучення: Макклін, 84 (І)

Норвегія – Румунія – початок о 19:00

Фінляндія – Болгарія – початок о 19:00

Ізраїль – Чехія – початок о 21:45

Північна Ірландія – Австрія – початок о 21:45

Росія – Туреччина – початок о 21:45

Сербія – Угорщина – початок о 21:45

Шотландія – Словаччина – початок о 21:45

Ірландія та Уельс вирішили голів не забивати. Певною перевагою володіли господарі, але гострих моментів у поєдинку було вкрай мало. Глядачі можуть запам'ятати лише момент з вилученням хавбека Вест Бромвіча Джеймса Маккліна, який після грубого фолу ледь не спровокував бійку на полі. Уельс очолює групу, Ірландія залишилась на третій сходинці.