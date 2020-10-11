Збірна України мінімально поступилася Німеччині (1:2) у третьому турі Ліги націй. Реакція німецької преси на виїзд Бундестім у Київ – у нашому матеріалі.

Sport1: Система Льова валиться навіть від України

"Йоахім Льов видихнув, почувши фінальний свисток на НСК Олімпійський у Києві. Тренер Бундестім нарешті переміг у Лізі націй – лише з сьомої спроби. І все одно: повернення основного складу з гравцями Баварії не забезпечило Німеччині відчутної переваги над Україною. Все завершилося валідольною перемогу, оборона змусила неабияк понервувати.

Йоахіма Льова перед матчем критикували. Тренер відповів, що йому байдуже, але все ж врахував тиск на команду та довірився в Києві перевіреним виконавцям. Льов хотів контролювати гру протягом всіх 90 хвилин, однак у першому таймі німецька збірна виглядала надто статичною і часто обрізалася. Згодом моменти з'явилися, але вони не могли приховати труднощі Бундестім. Глибокої стабільної гри, якої вимагав Льов, ми так і не побачили.

Україна втратила 14 (!) футболістів через травми та позитивні тести на коронавірус. У центрі оборони господарів грали 18-річний і 21-річний хлопці. Однак німецькій команді бракувало швидкості, особливо на флангах. На щастя, нас не покарали за недбальство та марнотратство, адже безталанний Бущан після навісу зустрічі скинув м'яч прямо на голову Горетцки", – пише сайт Sport1.

Видання запитало у своїх читачів, чи залишається збірна Німеччини великою силою у міжнародному футболі. 86% респондентів відповіли, що Бундестім більше не входить у когорту найкращих!

Провідний репортер каналу Sport1 Флоріан Плеттенберг у сусідньому матеріалі розносить Йоахіма Льова за впертість і відданість схемі з трьома центрбеками. "Система Льова не революційна і не дієва. Тренер повинен знову робити ставку на домінування в матчах. У команді стільки атакувального потенціалу. Чому ж вона грає з п'ятьма захисниками?

Проти Аргентини, Іспанії та Швейцарії ця система не принесла перемог. Голи у ворота України влетіли тільки після індивідуального креативу Рюдігера та помилки воротаря. Однак Льов не хоче відійти від своєї стратегії. І дуже ризикує – невдача на Євро може коштувати йому роботи", – натякає Плеттенберг.

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"У матчі з Україною, яка мала величезні кадрові проблеми, Бундестім продемонструвала невиразну гру з розмаїттям помилок у білд-апі. Атакували гостро, однак подарунки німецького захисту змусили нервувати до фінального свистка.

Рішення провести матч у зоні коронавірусного ризику в Києві дуже неоднозначне, але попри це все місцева влада дозволила заповнити Олімпійський на 30%. Численні вболівальники зі стартового свистка гнали свою команду вперед, а регулярні втрати Горетцки, Кімміха, Гнабрі та Крооса підсобляли трибунам, даруючи Україні чудові шанси на контрвипади. Лише завдяки невмінню суперника вибігти в атаку Німеччина спокійно пережила стартовий відрізок.

Німеччині знадобився час, щоб встановити контроль над ситуацією та почати створювати моменти. Було складно – українці діяли дуже дисципліновано та злагоджено, агресивно оборонялися. Бундестім все ж атакувала в рази гостріше за господарів, наслідком чого став гол Гінтера. На старті другого тайму Бущан помилився після простого навісу, а Горетцка подвоїв перевагу. Зюле привіз пенальті та змусив гостей тремтіти, але четверту поспіль перемогу Німеччина не віддала", – інформує авторитетне німецьке видання.

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"Перша перемога у 2020-му, перша перемога в Лізі націй, перша перемога за 326 днів. Збірна Німеччини не просто перервала невдалі серії, а й позбулася хронічної проблеми – нездатності втримати виграшний рахунок.

Якби трапилася ще одна нічия, або ж взагалі поразка від напіврезервної збірної України (понад 10 гравців основи випали через коронавірус), ситуація для Льова стала б по-справжньому неприємною, а відносини між німцями та національною збірною зіпсувались би вкрай", – пише Хайко Ніддерер, єдиний німецький журналіст, який приїхав до України на матч.

Bild am Sonntag презентував оцінки футболістам обох збірних (традиційне нагадування, що в Німеччині найвища оцінка – 1). У складі гостей одразу п'ять гравців отримали високі 2 бали, а серед українців таку оцінку поставили лише Руслану Маліновському. Хавбек Аталанти вдруге поспіль має визнання європейської преси після матчів збірної. Найгірші оцінки від BamS отримали Циганков, Соболь і Бущан. Сейви Георгія затьмарила груба результативна помилка.

Sport Bild коротко резюмує матч і розставляє гострі акценти: Йогі Льов грає без чистого форварда, а роботу нападників виконують захисники (гол Рюдігера-Гінтера); гол Горецтки після мегапомилки Бущана – це фарс; 17573 вболівальники на стадіоні – той дивовижний момент, коли німці шоковані заповненим стадіоном в Україні ("через коронавірус такої картини в Німеччині ми давно не бачили").

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"Збірна Німеччини здобула дуже необхідну перемогу, здолавши господарів Євро-2012. У команди Льова були проблеми, суперник неодноразово отримував шанси після подарунків у вигляді обрізок. Лише по перерві Німеччина набула впевненості, хоча під завісу зустрічі знову був страх за результат.

Йоахім Льов вперше за 11 місяців зміг зіграти своєю улюбленою командою – всі 5 викликаних гравців Баварії потрапили у стартовий склад. Вони допомогли Бундестім нарешті втримати перемогу, не пропустивши пізній гол.

Але початок був нервовим. Віталій Кличко пустив на трибуни 17573 вболівальників, не зважаючи на жахливу коронавірусну статистику в Києві. Перед такою аудиторією гості катастрофічно часто помилялися в передачах. Дисципліновані українці перекривали лінії передач і не залишали вільного простору. Втім, в атаці Україна була дуже слабкою, а команда Льова забила після стандарту та внаслідок дикої помилки голкіпера", – додає Sportbuzzer.

Перемога над Україною зовсім трішки зменшила рівень критики Йоахіма Льова. Німецька преса продовжує бомбити національну збірну, однак підбирає м'якші формулювання, ніж до виїзду в Київ. Журналіст Sportbuzzer Хайко Остендорп підтримує загальну тенденцію та переконує, що експерименти мають припинитися:

"Мінімальний виграш Німеччини в матчі з Україною не приніс багато позитивних вражень. Успіх без відчуття успіху. Позитиву мінімум. З поверненням Нойєра та Крооса знову з'явився чемпіонський менталітет, але команда зовсім не зіграна. Льов повинен якнайчастіше випускати оптимальний склад, награвати автоматизм під Євро".

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Йоахіма Льова засипають претензіями колишні гравці та тренери. Залишимо в стороні Лотара Маттеуса, який не всіма сприймається серйозно через свій язик без кісток, – від його нападів Льов справно відбивається. Але ж говорять й інші люди. Перед матчем у Києві стріли в Йогі кинули Міхаель Баллак і Арсен Венгер, а після перемоги над Україною в етері ARD все розклав по поличках Бастіан Швайнштайгер. Німецькі ЗМІ майорять критикою Басті.

По-перше, він також не бачить перспектив у схемі з трьома центрбеками: "Не вистачало гравця в середній і передній лініях. Перехід на гру з чотирма захисниками може допомогти". По-друге, Швайнштайгер відзначає брак зіграності: "Команда хоче відчувати, як вона грає. За останні 19 матчів у футболці збірної вийшов на поле 41 футболіст. Це багато. Це спричиняє розлад зв'язків". По-третє, новоспечений експерт помітив труднощі з білд-апом – заважали як індивідуальні помилки, так і структурні, коли опорники сідали глибоко і не мали, на кого пасувати вперед.

У соцмережах німецькі користувачі не надто вражені перфомансом збірної України. На думку більшості, Німеччина сама створила собі проблеми та зберегла інтригу до фінального свистка. Популярний репортер ESPN Арчі Райнд-Тутт жартівливо зазначив, що є команда, яку зараз може обіграти кризовий Шальке – це збірна України.

Think Schalke could beat Ukraine. — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) October 10, 2020

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