Боси "червоних дияволів" незадоволені турнірним становищем свого клубу і розглядають можливість відставки нинішнього тренера.

Невтішні результати, які Манчестер Юнайтед демонструє на старті сезону в англійській Прем'єр-лізі, можуть призвести до серйозних змін у клубі.

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Зокрема, виконавчий директор англійського Манчестер Юнайтед Ед Вудворд розглядає можливість звільнити головного тренера Уле Гуннара Сульшера, якщо ситуація у клубі найближчим часом не зміниться, повідомляє видання The Mirror.

Основним претендентом на цю посаду у разі відходу Уле Гуннара називається колишній наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Аргентинський фахівець знаходиться без роботи після звільнення з лондонського клубу в листопаді 2019 року.

Нагадаємо, Сульшер очолив команду у 2018 році, коли в клубі звільнили португальця Жозе Моурінью – нинішнього наставника Тоттенхема. До слова, нещодавно команди проводили очний матч і команда зі столиці Англії здобула над "червоними дияволами" розгромну перемогу з рахунком 6:1.

Почеттіно очолював Тоттенхем з 2014 по 2019 рік, а до цього тренував Саутгемптон і Еспаньол. Зі "шпорами" аргентинець доходив до фіналів Кубка англійської ліги і Ліги чемпіонів.

Після трьох турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед посідає у турнірній таблиці АПЛ 16 сходинку, набравши лише 3 очки.

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