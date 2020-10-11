Після Франції усі боялись чергового фіаско з повною торбою м'ячів, але вдома, за підтримки рідних уболівальників, команда Шевченка виглядала набагато достойніше. Якби не жахлива помилка Бущана, одного з героїв протистояння, ми могли б зачепитись за очки, хоча по грі знову залишається більше запитань, ніж відповідей.

Україна – Німеччина – відео голів і огляд матчу

Нинішній склад збірної України показав свій максимум, вважає журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас, нагадавши, що проти іспанців доведеться грати без основного тріо хавбеків Степаненко-Зінченко-Маліновський. Останній пропускає матч через дискваліфікацію.

Думаю, цей склад збірної показав свій максимум. Так, вище голови не стрибнув. Бущану можна хіба поспівчувати. Але однозначно не звинувачувати. Якби не його сейви - пропустили б цілу торбу. А далі не лише без Стьопи і Зіни, а й без Маліни. Без цього тріо в центрі буде ще важче ‍♂️ — Igor Burbas (@iburbas) October 10, 2020

1:2 – це результат, на який ми заслужили, пише експерт ТК Футбол Євген Левченко.

1:2 объективно тот результат, который мы заслужили, но не хотели. Немцы играли порой вальяжно, вполсилы, но мы не могли их наказать. Второй тайм лучше, наглее, быстрее. Были моменты, но увы... — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 10, 2020

Автор проекту "Бомбардир" Роман Бебех намагається шукати позитив: "Збірна сподобалась своєю гнучкістю! Шевченко не продовжив грати у контроль, там де ми просто не можемо цього робити!"

Збірна сподобалась своєю гнучкістю! Шевченко не продовжив грати у контроль , там де ми просто не можемо цього робити! Хоч і поразка, але більше позитиву — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 10, 2020

Артем Франков, головний редактор журналу "Футбол", лютував через курйозний гол у ворота Бущана.

Коментатор Кирило Круторогов зачепив болючу тему – звідки беруться дудки на українських стадіонах. Вас також дратують ці звуки?

За мотивами матчу Україна - Німеччина... А де люди дудки беруть? Вони ж ніби не продаються давно, вони грошей вартують (а грошей, наприклад, на квитки на матчі УПЛ нема), вони не модні, їх треба притуляти до рота, вони глушать власні вуха. То де їх беруть і, найголовніше, навіщо? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) October 10, 2020

Ярмоленку, Маліновському і Яремчуку не вистачало порозуміння, вважає скаут Алекс Великих.

Агент і менеджер В'ячеслав Заховайло поділився жорстким аналізом: "2:1 це не 7:1. Але доводиться констатувати факт, що збірна повністю розбалансована. Мені здається, що гравці втратили віру в себе, та й у тренерського штабу поки проглядається хаос в структурі гри. Криза ідей поки заважає нам. Навіть натяку немає на комбінаційний стиль анонсований тренером Шевченком. Зв'язати три передачі зараз для збірної проблема. Подивимося, чим закінчиться цей рік. Але поки ми не готові конкурувати з топ-командами".

Іншої думки дотримується журналіст Руслан Свірін, мовляв поразку 1:2 від топ-збірної можна вважати пристойним результатом.

Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов був лаконічним...

Прес-аташе Шевченка – Микола Васильков – передбачав схожий розвиток подій ще до гри.

Наші фани відзначились глибоким аналізом у соціальних мережах.

Україна — Німеччина 1:2



Подяка збірній за останні 15 хвилин. Це було схоже на хороший футбол.



Маліновський — кращий польовий гравець.



Бущан — не без помилок, та по моментам недалеко від Франції.



Матч з глядачами — на стадіоні легко організувати соціальну дистанцію. pic.twitter.com/e5Xdasi9KX — Serhiy Herts (@serhiy_herts) October 10, 2020

Единственное, что грустно: столько потенциально опасных перехватов на чужой половине, а что делать 2в2 и 3в3 - не знаем. Малина в прессинге - зверь. — Vasyl Obaraz (@wengerov) October 10, 2020

Брутальний футбол – про наше становище в еліті Ліги націй...