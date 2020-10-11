Головний тренер збірної Іспанії визначився із гравцями, які можуть зіграти у матчі проти України.

Іспанці прибудуть до Києва у складі 22 футболістів без Дієго Льоренте та Жерара Морено, які зазнали пошкоджень, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Іспанія – Швейцарія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Загалом, остаточний перелік гравців збірної Іспанії на матч проти України виглядає наступним чином:

Воротарі: Де Хеа, Кепа, Сімон.

Захисники: Хесус Навас, Рамос, Пау Торрес, Ерік Гарсія, Гайя, Регілон, Серхі Роберто.

Півзахисники: Бускетс, Родріго, Меріно, Себальйос, Каналес, Кампанья.

Нападники: Родріго Морено, Фаті, Ферран Торрес, Ольмо, Адама Траоре, Оярсабаль.

Нагадаємо, зустріч з командою Шевченка відбудеться вже у найближчий вівторок, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

Іспанія здолала Швейцарію завдяки жахливій помилці суперників і їде на матч з Україною в статусі лідера групи Ліги націй