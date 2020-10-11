У матчі 3-го туру Ліги націй Польща на власному полі зуміла відстояти нічию проти Італії. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Лідер групи А1 – Італія – на виїзді зустрічалась зі збірною Польщі. Обидві команди підійшли до поєдинку на переможній хвилі: поляки напередодні розгромили Фінляндію (5:1), а італійці розтрощили Молдову (6:0). Однак то були товариські матчі, де можна було грати у півноги. Зовсім іншою планувалась сьогоднішня гра.

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Перші десять хвилин – так звана розвідка – справляли доволі нудне видовище: команди носились від одного штрафного майданчика до іншого, але без ударів, небезпечних моментів чи якогось загострення. Однак, неочікувано, у одній з чергових спроб італійці мало не вийшли вперед. Андреа Белотті прострілив з лівого флангу з межі штрафного майданчика на Федеріко К'єзу, який, як Пилип з конопель, вистрибнув з-за спини захисників. Проте півзахиснику Ювентуса не вистачило майстерності влучити у площину воріт.

Незабаром поляки відповіли своїм моментом: розігнавши атаку лівим флангом, м'яч було спрямовано на хід Лєвандовскі. Роберту не вистачило миті – Емерсон у підкаті виніс круглого на кутовий. У схожій ситуації Вератті викотив під удар Флоренці і той потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика – захисникам вдалось вибити в аут.

В середині тайму Белотті мало не з центра поля прорвався крізь кількох захисників до лінії воротарського майданчика, змістився вліво і пробив – Фабіанскі легко забрав сферу. Ще один шанс не використали поляки, коли Кендзьора навішував у штрафний майданчик суперника прямо на голову Камілю Юзв'яку. Півзахисник цілеспрямовано пробивав головою, проте Доннарумма вчасно зорієнтувався і забрав круглого.

Гойдалки продовжувались і ось вже Пеллегріні відгукнувся на пас, перебуваючи перед польськими воротами, але його удар низом по центру виявився достатньо слабким – Фабіанскі виконав нескладний сейв. Під кінець першої сорокап'ятихвилинки підопічні Манчіні так приноровились до суперника, що буквально змітали поляків на своєму шляху, безперешкодно долаючи центр поля. Проте це так і не принесло дивідентів.

Італійці жваво розпочали другу половину зустрічі, подавши протягом хвилини два кутових і заробивши перспективний штрафний на підступах до штрафного майданчика суперника. Не залишався осторонь і суперник. Спочатку Кліх поборовся на фланзі і намагався знайти пасом Лєвандовскі – завадили захисники, а згодом Якуб Модер зважився на потужний удар – Доннарумма був напоготові.

В середині другого тайму Емерсон, після прострілу в штрафний майданчик К'єзи, з близької відстані пробив головою повз ліву стійку. Згодом дії команд знову звузилися до біганини: човниковий біг від однієї штрафної до іншої без ударів і по-справжньому небезпечних моментів.

Наприкінці матчу Вератті закинув за комірець захисникам прямо на Емерсона, який виходив сам на сам з голкіпером, однак той задалеко відпустив м'яч – цього вистачило Фабіанскі, аби відвести загрозу. А на останній хвилині після удару Лінетті лише самовіддана гра Ачербі врятувала Італію від поразки.

Нічия залишила Італію на вершині турнірної таблиці групи А1 з п'ятьма пунктами. Польща, набравши чотири очки, зрівнялась з Нідерландами і посідає третю сходинку.

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