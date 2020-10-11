Франція після розгрому України кардинально змінила стартовий склад – з того катастрофічного для нас вечора в основі залишились тільки Павар та Жиру. Цього разу Дідьє Дешам з перших хвилин кинув у бій Грізманна, Мбаппе, Варана, Погба, Канте, Рабйо, Льоріс, Кімпембе та Люку Ернандеса. Фернанду Сантуш, своєю чергою, повернув в основу Бруну Фернандеша, Карвалью, Феліша, Бернарду Сілву та Нелсона Семеду, але залишив на банці Канселу, Жоту, Андре Сілву та Моутінью.

Від першого тайму очікувалась затяжна розвідка без загострення, але у такому стилі команди зіграли до самої перерви. У стартові 15 хвилин команди навіть не били по воротах, але немало лупцювали один одного – так, Рубен Діаш розбив голову Жиру вже на перших секундах зустрічі. Дебютний "момент" стався аж на 20-й хвилині, коли Бруну Фернандеш пробив метрів з 25-ти після розіграшу штрафного – м'яч рикошетом від захисника повільно пролетів поруч з лівою стійкою, однак Льоріс усе контролював.

Після цього епізоду португальці ненадовго захопили ініціативу, кілька разів загостривши гру. Так, на 23-й хвилині з правого краю штрафного стріляв Роналду, однак удар в останню мить встиг накрити Ернандес. Ще за дві хвилини Семеду увірвався в цю зону та пробив з гострого кута у ближню дев'ятку, поціливши у зовнішній бік сітки. На цьому агресія гостей зійшла нанівець, а французи у відповідь провели низку атак.

На 33-й хвилині одна з них завершилась ударом з гострого кута у виконанні Грізманна, однак Патрісіу впевнено спіймав м'яч. Португалія огризнулася штрафним на 35-й – подача з нього ідеально летіла на Роналду, але її невдало перервав Феліш, замкнувши у падінні дуже неточно. В наступні дев'ять хвилин моментів не виникало, однак на 44-й Жиру міг відкрити рахунок внаслідок відскоку від коліна Перрейри – Олів'є пробивав з підйому метрів з 18-ти, але запустив м'яч на трибуни. Зрештою, на перерву команди пішли без забитих голів.

Другий тайм почався з розміну моментами. На 49-й хвилині міг забивати Мбаппе, який увірвався на лівий край штрафного, ефектно хитнув Перрейру та вийшов сам на сам з Патрісіу під гострим кутом, однак спробу перекинути Руя форвард запоров. Португалія на 50-й відповіла закиданням Геррейро у карний майданчик – Кріштіану міг пробивати метрів з десяти, але підковзнувся, не влучивши по м'ячу нормально! Сфера пролетіла паралельно воротам.

Після цього французи провели низку напівмоментів: на 53-й Жиру трішечки не встиг на замикання подачі Погба, на 55-й Поль пробив з-за меж штрафного у захисника, а на 57-й комбінація за участі Грізманна та Мбаппе завершилась занадто сильним пасом Антуана у штрафний. Португалія відповіла серією кутових, під час яких двічі міг забивати Роналду – на щастя для господарів, м'яч з його голови знімали Кімпембе та Погба. Поступово гра скотилася до позиційної боротьби у середньому темпі, хоча тренери намагалися прискорити її – Фернанду Сантуш випустив на поле Жоту, а Дідьє Дешам випустив Марсьяля.

Середина другого тайму нагадувала гру до перерви. Команди багато били один одного по ногах, а моменти якщо й створювали, то з мізерним шансом на гол. Так, у португальці на 70-й та 74-й хвилинах мали дальні удари у виконанні Перрейри (заблокував Кімпембе) та Феліша (точно в руки Льорісу), а французи у цей період могли похизуватися лише пострілом Погба з правого флангу – Патрісіу спокійно спіймав м'яч. Щоправда, був у цьому відрізку і гол Пепе після подачі зі штрафного, але захисник "селесао" навіть відсвяткувати його не встиг. Офсайд. Словом, на полі стало нудно.

В завершальній частині зустрічі футбол став ще більш тягучим. Дідьє Дешам намагався прискорити атаки Франції, випустивши на поле Комана, а Фернанду Сантуш зробив аж чотири заміни – спочатку випустив Санчеша, а потім кинув у бій Трінкау, Моутінью та Канселу. У компенсований час заміни португальців могли спрацювати: Санчеш на 90+1-й потужно пробивав з дистанції (в руки Льорісу), а на 90+3-й Трінкау протягнув м'яч під удар Роналду з лівого краю штрафного – Льоріс, попри рикошет, врятував французів. Марсьяль огризнувся ударом у падінні через себе, але він виявився занадто неточним.

Зрештою, свисток на перерву зафіксував нульову нічию. У обох команд тепер по сім очок у групі А3, але Португалія перебуває на першому місці завдяки кращій різниці голів.