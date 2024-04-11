Головні новини 10 квітня: Барселона переграла ПСЖ, реакція на помилку Луніна в ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 10 квітня.
Ліга чемпіонів
Барселона перемогла ПСЖ в епічній битві з п'ятьма голами. Атлетіко шокував, але не добив Борусію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
"Шок і крах планів Анчелотті": реакція іспанських ЗМІ на дивовижний фейл Луніна. Зінченко зупинив Баварію і змусив Артету визнати помилку.
Наші за кордоном
Роман Безус забив у півфіналі Кубка Кіпру. Ілля Забарний очолив крутий рейтинг. Михайло Мудрик розчарував Почеттіно та тренерський штаб – невдачі українця підштовхують Челсі до витрат.
Україна
УАФ заборонить стимуляцію клубів третьою стороною. Компанію, яка проводить аудит УАФ, намагались двічі підкупити.
Андрій Ярмоленко уникнув рецидиву травми. Лідер Вереса порвав хрести і потребує операції.