Ліга чемпіонів

Барселона перемогла ПСЖ в епічній битві з п'ятьма голами. Атлетіко шокував, але не добив Борусію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Шок і крах планів Анчелотті": реакція іспанських ЗМІ на дивовижний фейл Луніна. Зінченко зупинив Баварію і змусив Артету визнати помилку.

Наші за кордоном

Роман Безус забив у півфіналі Кубка Кіпру. Ілля Забарний очолив крутий рейтинг. Михайло Мудрик розчарував Почеттіно та тренерський штаб – невдачі українця підштовхують Челсі до витрат.

Україна

УАФ заборонить стимуляцію клубів третьою стороною. Компанію, яка проводить аудит УАФ, намагались двічі підкупити.

Андрій Ярмоленко уникнув рецидиву травми. Лідер Вереса порвав хрести і потребує операції.