Лига чемпионов

Барселона победила ПСЖ в эпической битве с пятью голами. Атлетико шокировал, но не добил Боруссию в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Шок и крах планов Анчелотти": реакция испанских СМИ на удивительный фейл Лунина. Зинченко остановил Баварию и заставил Артету признать ошибку.

Наши за границей

Роман Безус забил в полуфинале Кубка Кипра. Илья Забарный возглавил крутой рейтинг. Михаил Мудрик разочаровал Почеттино и тренерский штаб – неудачи украинца подталкивают Челси к расходам.

Украина

УАФ запретит стимуляцию клубов третьей стороной. Компанию, которая проводит аудит УАФ, пытались дважды подкупить.

Андрей Ярмоленко избежал рецидива травмы. Лидер Вереса порвал кресты и нуждается в операции.