Главные новости 10 апреля: Барселона переиграла ПСЖ, реакция на ошибку Лунина в ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 апреля.
Лига чемпионов
Барселона победила ПСЖ в эпической битве с пятью голами. Атлетико шокировал, но не добил Боруссию в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Шок и крах планов Анчелотти": реакция испанских СМИ на удивительный фейл Лунина. Зинченко остановил Баварию и заставил Артету признать ошибку.
Наши за границей
Роман Безус забил в полуфинале Кубка Кипра. Илья Забарный возглавил крутой рейтинг. Михаил Мудрик разочаровал Почеттино и тренерский штаб – неудачи украинца подталкивают Челси к расходам.
Украина
УАФ запретит стимуляцию клубов третьей стороной. Компанию, которая проводит аудит УАФ, пытались дважды подкупить.
Андрей Ярмоленко избежал рецидива травмы. Лидер Вереса порвал кресты и нуждается в операции.