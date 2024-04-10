Схоже, з наступного сезону футболісти можуть втратити додатковий підробіток за принциповість у деяких матчах.

"Представники клубів у кулуарному режимі запевняють, що формулювання щодо заборони стимулів третьою стороною – розпливчасте і прямого вето не існує.

Шахтар стимулює не лише суперників Динамо – Вацко розповів про фінансову дуель грандів

За нашою інформацією, до початку наступного сезону текст Кодексу етики та чесної гри УАФ буде оновлено, а формулювання не залишить шансів на двоякість інтерпретації.

Однак спочатку відповідний комітет має отримати керівника, якого буде призначено на найближчому виконкомі УАФ. Він, за нашими даними, відбудеться в середині квітня", – йдеться у Telegram-каналі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли про стимулювання Шахтарем суперників Динамо та Кривбаса і навпаки. Щобільше, подібні випадки відомі навіть у Першій лізі – зокрема головний тренер Інгульця Владислав Лупашко натякав на фінансовий вплив на суперників петровців з боку Карпат і Лівого берега, які є прямими конкурентами за вихід в УПЛ.

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