"Футбол 24" розібрав протистояння Арсенала та Баварії у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому досить впевнено на заміну вийшов Олександр Зінченко.

Зінченко не вийшов у стартовому складі на гру з Баварією, за що Мікель Артета і поплатився – Баварія забила двічі після гола Сака. Українець з'явився на полі одразу по перерві та допоміг зупинити Лероя Сане, який розривав Ківьора на лівому фланзі захисту "канонірів".

У поєдинку не обійшлось без суперечливих моментів. Так, Райя та Габріел ледь не привезли дитячий пенальті у ворота Арсенала, коли розігрували удар від воріт – захисник зупинив м'яч рукою. Суддя міг призначати 11-метровий і в інші ворота, коли Сака впав після контакту Нойєра. Втім, можна помітити, як Букайо сам домальовував фол, аби вирвати перемогу. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Арсенал – Баварія: ефектна нічия в ЛЧ, топ-вихід Зінченка й скандальний арбітраж – суддя не дав пенальті за кумедний ляп