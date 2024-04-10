Українець приєднався до лондонців у січні 2023 року. Адаптація в Англії Михайла Мудрика проходить важко і він не зміг закріпитися в основі Челсі.

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Згідно з інформацією Football insider, головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно та його тренерський штаб не вражені розвитком українця. Їх розчаровує те, що Мудрик не має впливу на команду. Вважається, що Челсі влітку спробує оновити лінію атаки. Лондонці, як повідомлялось раніше, націлилися на вінгера Атлетіка Ніко Вільямса.

Нагадаємо, Михайло Мудрик зіграв у поточному сезоні за лондонців у 33 матчах у всіх турнірах. В його активі шість голів та дві результативні передачі.

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