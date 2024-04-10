Лунін пропустив вже на 2-й хвилині зі штрафного у виконанні Бернарду Сілви, який застав зненацька Андрія. Проте, українець впорався з цим та провів упевнений матч, врятувавши в кількох епізодах, зокрема, з ударами Холанда та Бернарду Сілви.

Іспанські ЗМІ відзначили помилку Луніна, але також і те, як він показав свій характер. Попри те, що статистичні портали поставили низькі оцінки українцю, Андрій точно не був найгіршим на полі. Найбільше дісталось форварду Манчестер Сіті Ерлінгу Холанду, якого знову накрив Антоніо Рюдігер. Про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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