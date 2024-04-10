Безус забив у півфіналі Кубка Кіпру – відео чергового взяття воріт українця
Омонія перемогла Аріс у першому півфінальному поєдинку Кубка Кіпру, а Роман Безус відзначився забитим м'ячем. Дивіться відео гола в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Кіпру 2023/24, півфінал, 1-й матч
Аріс Лімассол – Омонія – 0:2
Голи: Безус, 29, Семедо, 50
Вилучення: Кажу, 42 (Аріс)
Нереалізований пенальті: Какуліс, 48 (Омонія)
Омонія повела в рахунку на 29-й хвилині: після навісу з кутового та скидки з ближньої стійки в центр Безус з кількох метрів переправив м'яч у ворота. До перерви команди дограли не в повних складах – Кажу отримав пряму червону на 42-й хвилині.
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Старт другого тайму був за Омонією. Какуліс не реалізував пенальті на 48-й хвилині, а вже незабаром Семедо подвоїв перевагу. А Аліум на 89-й хвилині зробив рахунок розгромним. Безус же був замінений на 66-й хвилині.
Додамо, що перемога поки не гарантувала вихід у фінал – матч-відповідь відбудеться 17 квітня.
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