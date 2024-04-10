Рівненський клуб зазнав серйозної втрати на залишок сезону – Євген Паст найближчим часом ляже під ніж.

Голкіпер Вереса Євген Паст пропустить щонайменше шість місяців через ушкодження коліна, якого футболіст зазнав у матчі 23-го туру УПЛ проти Оболоні (3:0), повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

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Після поглибленого обстеження лікарі діагностували у воротаря розрив хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. На футболіста чекає операція та щонайменше півроку відновлення.

Нагадаємо, Євген Паст не зумів дограти матч проти "пивоварів" – на 82-й хвилині поєдинку він невдало впав, відбиваючи удар суперника і був змушений достроково залишити поле.

У поточному сезоні 36-річний кіпер провів за Верес 15 матчів в УПЛ, в яких пропустив 22 голи (ще у 4 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з рівнянами чинний до літа 2024 року.

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