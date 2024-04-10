Коментатор та журналіст Віктор Вацко прокоментував конфлікт між віце-президентом УАФ Олександром Шевченком і фінансовою директоркою організації Євгенією Сагайдак через розподіл коштів за вихід збірної України на Євро-2024.

"УЄФА офіційно платить бонус кожній асоціації за вихід її збірної на євро у розмірі 9,25 мільйона євро (388 мільйонів гривень за курсом 42).

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У доповідній Сагайдак йдеться про 100+ тисяч гривень на потреби футзалу. Так мені смішно від того. Неймовірно смішно від такого розпоряджання коштами. 100 тисяч з майже 400 мільйонів. Не собі в кишеню, а на потреби збірної з футзалу. Це ж корупціонер з великої літери. Ви розумієте з чого весь скандал?

Історія полягає в іншому. Мій WhatsApp подарував сенсаційну новину – було дві спроби впливу на компанію, яка проводить аудит діяльності УАФ за попередні 10 років. Простіше кажучи – дві спроби підкупу. Одна в Швейцарії, одна – в Україні. Тобто є факти, що аудиторам намагалися запропонувати фінансову винагороду, щоб загальмували процес чи дали неправдиві покази.

З одного боку в нас нюанси з аудитом, а з іншого – скандал, де жертвою виступає фінансовий директор УАФ Євгенія Сагайдак – людина команди попереднього керівництва УАФ. Вона працювала фіндиректором у Павелка.

Цей скандал з цією жіночкою... Я не бачу тут ніякого скандалу. Я бачу перекручену суть. Коли заходять гроші від УЄФА на УАФ, це не означає, що всі вони йдуть на збірну, вони йдуть в бюджет УАФ, а вже потім розподіляються. Не знаю, як фіндиректор УАФ з багаторічним стажем не може цього не розуміти. Або просто не хоче цього розуміти, бо їй так вигідно", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Андрій Шевченко став керівником УАФ 25 січня, замінивши на цій посаді Андрія Павелка.

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