У Ярмоленка немає рецидиву чи нової травми або пошкодження, стверджує Ігор Бурбас у Telegram-каналі з посиланням на власні джерела.

Ярмоленко відсутній на тренуванні Динамо та проблеми ще одного ключового гравця – у чому причина

Причина відсутності Андрія на тренуванні банальний перепочинок. На гру проти Олександрії Ярмоленко має бути готовий.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко вперше у 2024 році вийшов на поле 31 березня проти Ворскли. Лідер Динамо зіграв в трьох останніх матчах киян, в яких відзначився двома голами та однією результативною передачею. Більшу частину сезону Ярмоленко пропустив через важку травму.

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