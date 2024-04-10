Хаві ризикнув зі складом

Тренери майже не здивували стартовим складом. У Барселони вийшли найсильніші – в тому числі й Де Йонг, участь якого була під величезним питанням. Очікувалось, що Хаві не стане ризикувати, випустивши в опорну зону Крістенсена.

Луїс Енріке не міг розраховувати на дискваліфікованого Хакімі, якого довелося замінити Люкою Ернандесом. Крім того, коуч парижан утримався від використання Барколя з перших хвилин – Бредлі тільки відновився від травми стегна, тож залишився у запасі. Його місце в атакувальній трійці зайняв Асенсіо.

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ПСЖ провалив перший тайм. Барселона продемонструвала найкращу гру в сезоні

Підопічні Луїса Енріке відмовились від високого пресингу, зустрічаючи суперника в середньому блоці й лише епізодично підтискаючи на флангах. Вочевидь, у ПСЖ побоювались швидкісних контратак Барси, підтриманих класичними розрізними пасами Гюндогана. На м'ячі ж команда намагалася робити ставку на контроль з явним ухилом атак на правий край – туди часто заходив Мбаппе, який номінально починав зліва.

Очікувалось, що під таким тиском попливе 16-річний лівий центрбек Кубарсі, який став наймолодшим захисником в історії чвертьфіналів ЛЧ. Каталонці побоювались цього маневру, тож Хаві низько опускав вінгерів. У кількох епізодах на старті зустрічі гості залишались шість футболістів у задній лінії – втім, досить швидко стало зрозуміло, що небезпека перебільшена. Кубарсі до перерви допустив всього дві втрати м'яча.

У атаці ПСЖ в принципі мало що виходило. У першому таймі підопічні Луїса Енріке мали тільки спроби закидань у глибину на хід Мбаппе, які не становили особливої небезпеки.

За стартові 45 хвилин Кіліан мав тільки 2 удари (один заблокований, однак з-під гущі гравців у штрафному абикуди) та 1 пас під удар – на правий край в ноги Лі Кан Іну. Його постріл парирував тер Штеген, а при боротьбі за відскок Канселу зрізав Мбаппе. Пенальті не призначили, адже француз перебував у офсайд.

Також пригадується щільний удар Асенсіо з півкола, який пройшов по центру й не становив проблем для голкіпера. Ось і вся гострота ПСЖ. Втім, на цьому проблеми парижан не завершувались – Барселона легко маніпулювала структурою господарів, використовуючи точні передачі Гюндогана, Де Йонга й тер Штегена. Лєвандовскі і Ко, своєю чергою, прекрасно атакували глибину з їхніх пасів.

А от команда Луїса Енріке так діяти не могла. Під пресингом "блаугранас" доводилось пасувати Доннаруммі, а той давав стабільний брак у грі ногами. Як наслідок, ПСЖ з кожною хвилиною сідав нижче – зрештою, контроль над грою було втрачено.

Барселона награла на розгром ПСЖ у першому таймі. Доннарумма допомагав у цій справі

Гості виглядали на порядок краще. Свою ігрову перевагу вони конвертували у цілий вагон гольових моментів. Рахунок можна було відкривати вже на 6-й хвилині, коли тер Штеген однією передачею вивів Рафінью віч-на-віч (варто відзначити хороший пропуск з боку Лєвандовскі) – втім, Доннарумма прочитав епізод і був першим на м'ячі.

На 21-й же хвилині голкпер ПСЖ помилився на виході, не дотягнувшись до подачі Гюндогана з кутового. Лєвандовскі замкнув, але сферу із порожніх воріт встиг вибити Нуну Мендеш! Ще за дві хвилини Рафінья класно бахнув з дистанції у правий нижній (воротар парирував), а на 32-й хвилині обрізка Доннарумми запустила контратаку 4-в-3 – Ямал завершив її подачею на лінію воротарського (Джіджі вибив).

Зрештою, на 37-й хвилині Барселона забила заслужений гол. Ямал отримав передачу на хід і запустив передачу зовнішнім боком стопи. Доннарумма вибіг на 11 метрів і вибив м'яч у падінні, але вийшла скидка в ноги Рафіньї – той одразу ж покарав ударом у дев'ятку. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

ПСЖ однією заміною перегортає хід матчу

Луїс Енріке у перерві зняв інертного Асенсіо, кинувши у бій Барколя. Крім того, Мбаппе остаточно перейшов на лівий фланг. До цього каталонці виявились неготовими. Всього за кільканадцять секунд по перерві Бредлі міг виходити віч-на-віч з передачі Дембеле, однак в останню мить ситуацію розрулив Кубарсі.

Ще за дві хвилини рахунок зрівнявся. Дембеле запустив на край штрафного Мбаппе, а той спробував прострілити. М'яч рикошетом від захисника відлетів на Усмана, а той ефектно розхитав Де Йонга й бахнув з лівої у дальній кут – 1:1! Шикарний гол.

А вже на 51-й хвилині ПСЖ вийшов уперед! Лі Кан Ін відкрився під передачу Барколя й відіграв на межу штрафного в ноги Руїсу, а той розрізним пасом запустив у штрафний Вітіньтю. Бразилець з лінії воротарського переграв тер Штегена – 2:1! Шок.

На 55-й хвилині справа могла дійти і до 3:1. Барколя увірвався до карного майданчика, хитнув захисника й бахнув з правого краю під поперечку. Тер Штеген врятував Барселону! Стало очевидно, що Хаві треба щось змінювати.

Хаві відповів своїми замінами – і теж вгадав! А Доннарумма продовжив плужити

Ентренадор каталонців наважився на друге ризиковане рішення, кинувши у бій Педрі. Він перебував на тому ж рівні готовності, що і де Йонг. Трохи згодом він випустив і Крістенсена. Ці заміни несподівано виявились вирішальними.

На 62-й хвилині Педрі асистував Рафіньї, виконавши закидання у центр штрафного. Парижан знову підвав Доннарумма, адже саме з його обрізки почалася гольова атака. На 75-й же хвилині Барселона вирвалась уперед внаслідок кутового й помилки Джіджі на виході – подачу Гюндогана замкнув Крістенсен!

3:2! Саме з цим рахунком поєдинок і добіг кінця. Барселона видала епічну перемогу, але все вирішиться на Камп Ноу.

У матчі було ще багато моментів і цікавих спостережень. Детальніше читайте про них за кілька хвилин...

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