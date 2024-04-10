Захисник Борнмута Ілля Забарний у цьому сезоні демонструє показники, до яких не дотягують навіть топ-зірки АПЛ та Ла Ліги.

Transfermarkt склав рейтинг з гравців віком до 21 року, які провели найбільше хвилин на полі в цьому сезоні серед чемпіонатів топ-п'ятірки.

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Перше місце посів Ілля Забарний, який за Борнмут награв цього сезону 2790 хвилин (31 гра). До трійці увійшли воротар Вільяреала Філіп Йоргенсен (2610 хвилин) та хавбек Фрозіноне Матіас Суле (2530 хвилин). Відзначимо у рейтинг і справжні зірки, такі як Флоріан Вірц з Байєра (2283 хвилини, 13 місце), Коул Палмер з Челсі (2017 хвилин, 22 позиція) та Джуд Беллінгем з Реала (1966 хвилин, 28 сходинка).

Додамо, що Забарний у 31 матчі в АПЛ цього сезону зумів відзначитись 1 голом, допомігши перемогти Лутон.

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