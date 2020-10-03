Рух – Львів

Рух після розгрому від Ворскли (2:5) та поразки дублю Колоса (1:2) несподівано розписав нічию з Шахтарем (1:1), ледь не вигравши той поєдинок. Здавалося, що львів'яни нарешті починають звикати до УПЛ, однак вже за кілька днів все повернулось на свої місця – підопічні Івана Федика зазнали поразки в Чернігові у чемпіонаті (1:3) та в Кубку (1:2). Поки що його команда виглядає слабше за інших новачків, та і загалом пасе задніх – у Руха друга з кінця кількість пропущених голів в УПЛ і лідерство за очікуваними пропущеними. Втім, "новій обороні Львова" вдається забивати у кожному матчі, а сьогоднішній суперник взагалі перебуває на дні.

Львів через спалах коронавірусу на старті чемпіонату провів всього три поєдинки, але й цього вистачило для катастрофи. "Містяни" забили всього один гол і пропустили дванадцять, причому в останньому турі п'ять отримали вже у першому таймі – так покуражилась Зоря. Ось що буває, коли змінюєш 90% складу перед початком сезону. Після цього у ЗМІ з'явились чутки про звільнення Георгія Цецадзе, але поки що той залишається на посту – хоча й пропускає матчі через коронавірус. Його команда, тим часом, посеред тижня ще й оформила виліт з Кубка, програвши Ворсклі дублюючим складом. Словом, прямо зараз Львів – солоденький пиріжок з трьома очками для суперників, хоча Динамо об нього ледь не надломило зуби.

Кадрова сиутація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Львів

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Парамонов, Ґліха – Мартинюк, Федорчук – Русин, Брікнер, Климчук – Кухаревич

Львів: Литовченко – Челіч, Міубі, Махмутовіч, Клименчук – Айнсалу, Борзенко – Шина, Грисьо, Богунов – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Львів, звісно, може здивувати, як у матчі з Динамо, але Рух взагалі ледь не прибив Шахтар. Обидва хороших матчі з грандами не стали показовими – сьогодні зустрічаються дві слабенькі команди, які ризикують боротися за виживання до самого кінця чемпіонату. Втім, у підопічних Івана Федика хоча б немає кризи – їм просто важко в еліті, однак хороший зіграний склад та певна організація присутні. Львів же повністю розібраний, тож зачепитися хоча б за нічию буде важко. Рух – фаворит.

Інгулець – Минай

Інгулець демонструє доволі симпатичний, як для свого рівня, футбол, однак для УПЛ він все одно занадто слабенький. Досі у підопічних Сергія Лавриненка не було жодної перемоги, хоча тричі петровці відбирали очки – вони розписали нічию з кризовим СК Дніпро-1, відбилися від Десни й втримали "нулі" з втомленим від єврокубків Колосом, а от Ворсклі програли без шансів (0:2). Як і Олександрії в Кубку посеред тижня (1:4). При цьому Інгулець в УПЛ награв аж на сім пропущених голів, в той час як показник очікуваних забитих такий же низький, як і показник реальних – менше тільки у Львова та Миная. Словом, дебютанту в еліті поки що дуже важко. Зачепитися за очко у поєдинку з проблемним суперником ця команда ще може, але на щось більше її не вистачає.

Минай також не вражає. "Лиси" дебютували переможним поєдинком проти Олександрії, але потім зазнали розгромів від Олімпіка (0:3) та Динамо (0:4, але при грі в меншості) – у дебютанта УПЛ були питання до арбітрів, однак в цілому виноси виявились переконливими. Поки що підопічні Васі Кобіна вміють тільки закриватися та нав'язувати боротьбу (вони є одними з лідерів за кількістю єдиноборств), але в атаці у закарпатців все дуже блідо й банально. Щоправда, і суперники Минаю випадали сильні, а от на рівні собі подібних у новому сезоні ми його ще не бачили – хіба що у Кубку на тижні команда переграла Полісся, однак воно й близько не схоже на Інгулець. Якщо команда зможе прибити петровців, то зможе поборотися і за прописку в еліті на наступний сезон.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Павліш (Минай)

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Минай

Інгулець: Шуст – Балан, Семенко, Ковальов, Синьогуб – Кучеренко, Лупашко – Коваленко, Запорожець, Щедрий – Сітчінава

Минай: Попопич – Лопирьонок, Матіч, Маткобожик – Меліченко, Нурієв, Ткачук, Пиняшко, Саків – Кожанов, Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У Інгульця відчувається продуманість у всіх фазах гри та бажання атакувати, в той час як Минай ставить на закритий футбол і велику кількість єдиноборств. Результати кращі у петровців, але їм і фартить – минайцям же не щастило з неоднозначними та навіть помилковими рішеннями арбітрів. Загалом, обидва колективи контрять один одного, не демонструючи чогось надзвичайного й потужного, тож сьогодні цілком реальною здається нічия.

СК Дніпро-1 – Ворскла

Перед початком сезону очікувалось, що полтавці будуть триматися в середині турнірної таблиці, в той час як могутній СК Дніпро-1 з блекджеком і трансферами боротиметься за єврокубки. Не все сталося, як гадалося: полтавці вирвались у групу лідерів, а от дніпровці з одним очком перебувають на передостанній позиції – після нічиї з Інгульцем (1:1) на старті вони зазнали поразок від Олімпіка (1:3), Маріуполя (1:2) та Олександрії (1:4). Навіть проти Гірника-Спорт в Кубку "спортклубівці" грали 120 хвилин, пропустивши три голи, але у відповідь їм вдалося забити п'ять. Останні два результати "жовто-чорні" здобули вже при Ігорі Йовічевічі – хорват прийняв команду від Дмитра Михайленка й одразу орендував Піхальонка та Ігнатенка.

Ворскла ж разом з Динамо ділить перше місце в УПЛ набравши 10 очок, забивши дев'ять голів і пропустивши всього два. Щоправда, у полтавців були зручні суперники – Рух, Інгулець, кризова Олександрія – а от з доволі міцним Маріуполем одразу сталася нічия. Крім того, за очікуваними забитими м'ячами "зелено-білі" сильно просідають – 5,6 проти 9 реальних. За очікуваними пропущеними недобір – 3,44 проти 2 у таблиці. Словом, команді фартить, але футбол підопічних Юрія Максимова дійсно подобається. Його команда виглядає швидко, агресивно й сміливо – набагато краще, ніж у попередньому сезоні.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані:

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Ворскла

СК Дніпро-1: Сарнавський – Адамюк, Сваток, Дуглас, Дубінчак – Ігнатенко, Когут – Тейлор, ді Франко, Цуріков – Хобленко

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Кане, Пуцлін, Скляр, Якубу – Кулач Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Дніпро-1 перебуває на стадії перебудови, а от Ворскла на ходу. Втім, експерти говорять, що команді занадто фартить, а букмекери вважають фаворитами саме дніпровців. Статиситка та поєдинок проти Маріуполя також натякають, що у полтавців намітився спад, але до поразки нинішнім спортклубівцям навряд чи дійде. Дуже вірогідною здається результативна нічия.