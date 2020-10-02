25-річний гравець уже внесений до заявки "синьо-біло-золотих" на офіційному сайті УПЛ.

Динамо офіційно оголосило про перехід Соля в іспанський клуб

Основна позиція Чір'яка – центральний півзахисник, також він здатен зіграти атакувального і лівого хавбека. Тransfermarkt оцінює Чір'яка в 450 тисяч євро. За інформацією порталу, трансфер відбувся на правах вільного агента.

До слова, останнім клубом хорвата став Зрінські з Боснії та Герцеговини, у складі якого хавбек загалом провів 79 матчів, двічі забив та віддав 10 асистів. Також, Чір'як провів 3 поєдинки у складі збірної Хорватії U-19.

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