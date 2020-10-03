Рух – Львов

Движение после разгрома от Ворсклы (2:5) и поражения дублю Колоса (1:2) неожиданно расписал ничью с Шахтером (1:1), едва не выиграв тот поединок. Казалось, что львовяне наконец начинают привыкать к УПЛ, однако уже через несколько дней всё вернулось на свои места – подопечные Ивана Федыка потерпели поражение в Чернигове в чемпионате (1:3) и Кубке (1:2). Пока его команда выглядит слабее других новичков, да и вообще отстает – у Руха второе с конца количество пропущенных голов в УПЛ и лидерство по ожидаемым пропущенным. Впрочем, "новой обороне Львова" удаётся забивать в каждом матче, а сегодняшний соперник вообще находится на дне.

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Львов из-за вспышки коронавируса на старте чемпионата провёл всего три поединка, но и этого хватило для катастрофы. "Горожане" забили всего один гол и пропустили двенадцать, причём в последнем туре пять получили уже в первом тайме – так покуражилась Заря. Вот что бывает, когда меняешь 90% состава перед началом сезона. После этого в СМИ появились слухи об увольнении Георгия Цецадзе, но пока тот остаётся на посту – хотя и пропускает матчи из коронавируса. Его команда, тем временем, посреди недели ещё и оформила вылет из Кубка, проиграв Ворскле дублирующим составом. Словом, прямо сейчас Львов – сладкий пирожок с тремя очками для соперников, хотя Динамо об него едва не надломило зубы.

Кадровая сиутация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Львов

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Парамонов, Глиха – Мартынюк, Федорчук – Русин, Брикнер, Климчук – Кухаревич

Львов: Литовченко – Челич, Миуби, Махмутович, Клименчук – Айнсалу, Борзенко – Шина, Грисьо, Богунов – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Львов, конечно, может удивить, как в матче с Динамо, но Рух вообще чуть не прибил Шахтер. Оба хороших матча с грандами не стали показательными – сегодня встречаются две слабые команды, которые рискуют бороться за выживание до самого конца чемпионата. Впрочем, у подопечных Ивана Федыка хотя бы нет кризиса – им трудно в элите, но хороший сыгранный состав и какая-то организация присутствуют. Львов же полностью разобран, поэтому зацепиться хотя бы за ничью будет трудно. Рух – фаворит.

Ингулец – Минай

Ингулец демонстрирует довольно симпатичный, как для своего уровня, футбол, однако для УПЛ он всё равно слишком слабый. До сих пор у подопечных Сергея Лавриненко не было ни одной победы, хотя трижды петровцы отбирали очки – они расписали ничью с кризисным СК Днепр-1, отбились от Десны и удержали "нули" с уставшим от еврокубков Колосом, а вот Ворскле проиграли без шансов (0:2). Как и Александрии в Кубке посреди недели (1:4). При этом Ингулец в рамках УПЛ наиграл на семь пропущенных голов, в то время как показатель ожидаемых забитых такой же низкий, как и показатель реальных – меньше только у Львова и Миная. Словом, дебютанту в элите пока очень трудно. Зацепиться за очко в поединке с проблемным соперником эта команда ещё может, но на что-то больше её не хватает.

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Минай также не впечатляет. "Лисы" дебютировали во 2-м туре победным поединком против Александрии, но затем потерпели разгромы от Олимпика (0:3) и Динамо (0:4, но при игре в меньшинстве) – в обоих случаях у дебютанта УПЛ возникли вопросы к арбитрам, но в целом выносы были убедительными. Пока что подопечные Васи Кобина умеют только закрываться и навязывать борьбу (они являются одними из лидеров по количеству единоборств), но в атаке у закарпатцев всё очень бедно и банально. Правда, и соперники у Миная были сильными, а вот на уровне себе подобных в новом сезоне мы его ещё не видели – разве что в Кубке на неделе команда переиграла Полесье, но оно и близко не похоже на Ингулец. Если команда сможет прибить петровцев, то сможет побороться и за прописку в элите на следующий сезон.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Павлиш (Минай)

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Минай

Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Ковалёв, Синегуб – Кучеренко, Лупашко – Коваленко, Запорожец, Щедрый – Ситчинава

Минай: Попопич – Лопирьонок, Матич, Маткобожик – Меличенко, Нуриев, Ткачук, Пиняшко, Сакив – Кожанов, Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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У Ингульца чувствуется продуманность во всех фазах игры и желание атаковать, в то время как Минай ставит на закрытый футбол и большое количество единоборств. Результаты лучше у петровцев, но им много везёт – минайцам же дважды не повезло с неоднозначными и даже ошибочными решениями арбитров. В целом, оба коллектива вполне контрят друг друга, не демонстрируя ничего сверхъестественного и мощного, поэтому сегодня наиболее вероятной кажется ничья.

СК Днепр-1 – Ворскла

Перед началом сезона ожидалось, что полтавчане будут держатся в середине турнирной таблицы, в то время как мощный СК Днепр-1 с блэкджеком и трансферами станет бороться за еврокубки. Но не тут-то было: полтавчане быстро вырвались в группу лидеров, а вот днепровцы с одним очком находятся на предпоследней позиции – после ничьи с Ингульцом (1:1) на старте они проиграли Олимпику (1:3), Мариуполю (1:2) и Александрии (1:4). Даже против Горняка-Спорт в Кубке "спортклубивцы" играли 120 минут, пропустив три гола, но в ответ им удалось забить пять. Последние два результата "желто-чёрные" одержали уже при Игоре Йовичевиче – хорват принял команду от Дмитрия Михайленко и сразу же арендовал Пихалёнка и Игнатенко.

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Ворскла же делит первое место в УПЛ с Динамо, набрав 10 очков, забив девять голов и пропустив всего два. Правда, у полтавчан были удобные соперники – Рух, Ингулец, кризисная Александрия – а вот с довольно крепким Мариуполем сразу же случилась ничья. Кроме того, по ожидаемым голам "зелёно-белые" сильно проседают – 5,6 забитых против 9 реальных, 3,44 против 2 по пропущенным. Словом, команде везёт, но футбол подопечных Юрия Максимова действительно нравится. Его команда выглядит быстро, агрессивно и смело – гораздо лучше, чем в предыдущем сезоне.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Ворскла

СК Днепр-1: Сарнавский – Адамюк, Сваток, Дуглас, Дубинчак – Игнатенко, Когут – Тейлор, ди Франко, Цуриков – Хобленко

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Альюне – Пердута, Кане, Пуцлин, Скляр, Якубу – Кулач Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Днепр-1 находится на стадии перестройки, а вот Ворскла на ходу. Впрочем, эксперты говорят, что команде слишком везёт, а букмекеры считают фаворитами именно днепровцев. Статиситка и поединок против Мариуполя также намекают, что у полтавчан может наметиться спад, но до поражению нынешним спортклубивцам вряд ли дойдёт. Очень вероятной кажется результативная ничья.

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