"Це важлива перемога для нас з психологічної точки зору. Кубкові матчі завжди несподівані, і буває, що кращі клуби їх програють. Це перша перемога за час, що я тут, і гадаю, це лише початок.

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У першому таймі ми здорово грали, а у другому дещо втратили структуру. В додатковий час команда показала і характер, і вміння. А те, що не маємо права робити проти будь-якого суперника – це дарувати голи. Це є неприпустимим. Після перемоги я дуже щасливий. Перемогу хочу подарувати Олексію Чичикову. Ми співчуваємо його втраті батька, і команда хотіла подарувати йому перемогу сьогодні.

Треба вірити до кінця. Для того й існує воротар. Він показав сьогодні міцність, менталітет і вміння, прочитав та здобув додатковий час для нас й нагоду виграти матч. Так, було напруження. Пригадую, що у загребському Динамо 4 чи 5 разів мав пенальті, і ми вигравали у великих клубів. Тож, мусиш бути спокійним, вірити у те, що робиш, і щоб хлопці через перемоги зростали", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

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