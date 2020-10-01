"Я думаю, що через один тур матч в Олександрії буде зовсім іншим. Нехай поки розслабляються. Дуже хороший вечір був для нас. Третій склад грав, пацани віддавалися. Все, що можна було, вони робили. На сьогоднішній день це наш рівень. Вийшли три людини на 70-й хвилині і що було з Олександрією.

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Давайте подивимося, що буде в чемпіонаті. Коли ми були в Першій лізі, то ставили завдання в Кубку України битися, ламатися, просуватися. Зараз нам вже не треба цього робити. Самі бачили, кого ми виставили. Один Шуст був з основного складу. Решта – як вийшло", – поділився Поворознюк у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Олександрія знищила Інгулець в рамках Кубка України (4:1) та пройшла до 1/8 фіналу. У попередні два сезони Інгулець доходив до фіналу та півфіналу турніру.

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