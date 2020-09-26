"Епізод не тягнув на вилучення. Можна було дати другу жовту. Момент спірний, радше фолу не було, ніж навпаки. Оцінювати суддівство Романова – людина просто не вміє судити. Завжди дає мільйон жовтих, його кваліфікація на повному нулі.

Не знаю, нехай думають, що з ним робити. Так не можна, 15 хвилина – пенальті. Він сьогодні був максимально агресивно налаштований проти нас, жодного фолу Динамо не свистів, лише на 30 хвилині перший. Так не можна ставитися до команди, яка слабша рівнем. Звичайно, це рішення зламало гру, до цього у нас не було жодних проблем. У грі з Олімпіком нам теж з метрового офсайду забили. Повірте мені, ми станемо сильнішими. Ми розуміли, що з Динамо буде таке суддівство. Але настільки бездарне... Мені важко щось коментувати.

Минай – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Ми не їхали до Києва грати у відкритий футбол, розуміли, що буде важко. Треба буде багато працювати на полі, щоб взяти очки – терпіти, пітніти. Обрана схема працювала. Є питання щодо офсайдів, були, не було. Судді сьогодні пропускали такі моменти, але то вже таке. Немає сенсу про це говорити, це вже історія, забуте. Хочу говорити про свою команду. Вона віддала всі сили, терпіла, старалася. Будемо набирати очки в наступних матчах", – резюмував Кобін в ефірі програми Тур ONLINE.

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