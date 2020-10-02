Українська Прем'єр-ліга вже традиційно обирає найкращого футболіста та наставника місяця.

Найкращим гравцем серпня-вересня за результатими голосування визнано форварда Ворскли Руслана Степанюка, інформує офіційний сайт УПЛ. Його суперниками у номінації були Євгеній Волинець, Володимир Лисенко (обидва – Колос), Шахаб (Олімпік), Олександр Гладкий (Зоря), Микола Шапаренко (Динамо), Алан Патрік (Шахтар) та Владислав Огіря (Десна).

Максимов продовжив контракт з Ворсклою

Нагорода найкращому тренеру місяця теж вирушає у Полтаву – Юрій Максимов переміг з впевненим відривом. За наставника Ворскли віддали свої голоси 72% опитаних. Його конкурентами були Ігор Климовський (Олімпік), Олександр Рябоконь (Десна) та Володимир Шаран (Олександрія).

До слова, Ворскла несподівано розташувалась на 2-й сходинці УПЛ, маючи у своєму активі 10 пунктів.

Ворскла не змогла переграти Маріуполь і втратила лідерство в УПЛ