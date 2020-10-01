"Футбол 24" цитує відомих журналістів та експертів, для яких смерть Сергія Ателькіна стала особистою трагедією.

Першого жовтня, зранку, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив про смерть легендарного нападника донецького клубу, а також Лечче та Боавішти 90-х Сергія Ателькіна. Йому було лише 48... У складі "гірників" Ателькін провів 265 матчів, забив 82 голи. Зокрема, його влучний удар вперше в історії вивів Шахтар у груповий етап Ліги чемпіонів.

Яким він був? Чим жив в останній період? Слово – людям, які захоплювалися Ателькіним, або знали його особисто.

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Скаут Алекс Великих втратив друга.

Прес-аташе Андрія Шевченка констатує факт.

Блогер Дмитро Корніло – у розпачі.

Ведучий "Бомбардира" Роман Бебех не встиг...

Данило Вереітін, журналіст і PR-фахівець телеканалів "Футбол" – встиг. І зберіг від тієї співпраці найкращі спогади.

Коментатор Setanta Sports Ukraine Ігор Бойко – флешбек у 2000-й.

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов називає причину смерті. Це вичерпне слово – "серце"...

Проте найбільше світла на трагічну смерть Ателькіна пролив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

Сергій Ателькін

8 січня 1972, Кіровське, Донецька область – 1 жовтня 2020, Львів

RIP

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"Серце розірвалося, як граната". Неймовірне життя і трагічна смерть тренера, який зробив "Дніпро" чемпіоном