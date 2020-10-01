"Ателькін тихо помер на службовій львівській квартирі": легенду Шахтаря оплакують – відомо про його останні дні
"Футбол 24" цитує відомих журналістів та експертів, для яких смерть Сергія Ателькіна стала особистою трагедією.
Першого жовтня, зранку, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив про смерть легендарного нападника донецького клубу, а також Лечче та Боавішти 90-х Сергія Ателькіна. Йому було лише 48... У складі "гірників" Ателькін провів 265 матчів, забив 82 голи. Зокрема, його влучний удар вперше в історії вивів Шахтар у груповий етап Ліги чемпіонів.
Яким він був? Чим жив в останній період? Слово – людям, які захоплювалися Ателькіним, або знали його особисто.
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Скаут Алекс Великих втратив друга.
Прес-аташе Андрія Шевченка констатує факт.
Блогер Дмитро Корніло – у розпачі.
Ведучий "Бомбардира" Роман Бебех не встиг...
Данило Вереітін, журналіст і PR-фахівець телеканалів "Футбол" – встиг. І зберіг від тієї співпраці найкращі спогади.
Коментатор Setanta Sports Ukraine Ігор Бойко – флешбек у 2000-й.
Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов називає причину смерті. Це вичерпне слово – "серце"...
Проте найбільше світла на трагічну смерть Ателькіна пролив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
Сергій Ателькін
8 січня 1972, Кіровське, Донецька область – 1 жовтня 2020, Львів
RIP
"Серце розірвалося, як граната". Неймовірне життя і трагічна смерть тренера, який зробив "Дніпро" чемпіоном