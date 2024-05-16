Двоє гравців СК Дніпро-1 можуть продовжити кар'єру в Буковині, повідомляє FCDnipro.com.

Клуб Першої ліги звільнив головного тренера – на вакантну посаду сватають наставника з УПЛ

За інформацією джерела, мова йде про півзахисників Ігоря Когута та Сергія Горбунова. В обох влітку завершуються контракти з дніпрянами.

Чернівецький клуб, який цей сезон завершує в лідерах у Групі виживання Першої ліги, поставив собі за мету вихід в УПЛ. За повідомленням Ігоря Бурбаса, бюджет для команди другого дивізіону розкішний – 8,5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 28-річний Когут – вихованець Дніпра. У поточному сезоні у 13 матчах забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

30-річний Горбунов розпочинав у Маріуполі. Грав за Дніпро-2, Шахтар-2, Металіст та Карпати. У нинішній першості віддав 1 асист у 19 поєдинках. Transfermarkt править за нього 300 тисяч євро.

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