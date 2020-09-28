"Емоції після такої гри? Відчуваємо спустошеність. Провели дуже поганий матч. Повністю провалили гру і, мабуть, все закономірно завершилось. Рахунок – на табло.

Львів – Зоря – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Не можна шукати причини такої поразки у комусь одному. Футбол – командна гра. Якщо поступаємося, то робимо це всією командою. Наші останні результати показують, що роботи – непочатий край. Слід більш наполегливо підходити як до тренувального процесу, так і до офіційних зустрічей.

Падіння, зрозуміло ж, – це завжди важко, але треба поступово підійматись. Принаймні, докласти для цього максимум зусиль, щоб згодом себе не звинувачувати у небажанні. Іншого варіанту не існує. Хочу, щоб уболівальники підтримали нас у важку хвилину, а ми, своєю чергою, намагатимемось їм віддячити своєю грою. Постараємось реабілітуватись вже у Кубку", – цитує Сергій Борзенка офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, Львів у рамках 4-го туру розгромно поступився Зорі (0:5). Зараз команда розташувалась на дні турнірної таблиці з нулем залікових пунктів.

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