Капітан Львова Борзенко прокоментував жахливий старт команди в УПЛ
Лідер львівського клубу Сергій Борзенко поділився думками щодо чергової поразки та розповів, коли команда зможе реабілітуватись перед вболівальниками.
"Емоції після такої гри? Відчуваємо спустошеність. Провели дуже поганий матч. Повністю провалили гру і, мабуть, все закономірно завершилось. Рахунок – на табло.
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Не можна шукати причини такої поразки у комусь одному. Футбол – командна гра. Якщо поступаємося, то робимо це всією командою. Наші останні результати показують, що роботи – непочатий край. Слід більш наполегливо підходити як до тренувального процесу, так і до офіційних зустрічей.
Падіння, зрозуміло ж, – це завжди важко, але треба поступово підійматись. Принаймні, докласти для цього максимум зусиль, щоб згодом себе не звинувачувати у небажанні. Іншого варіанту не існує. Хочу, щоб уболівальники підтримали нас у важку хвилину, а ми, своєю чергою, намагатимемось їм віддячити своєю грою. Постараємось реабілітуватись вже у Кубку", – цитує Сергій Борзенка офіційний сайт Львова.
Нагадаємо, Львів у рамках 4-го туру розгромно поступився Зорі (0:5). Зараз команда розташувалась на дні турнірної таблиці з нулем залікових пунктів.
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