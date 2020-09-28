Андрій Коробенко та Рух припинили співпрацю за обопільною згодою, інформує офіційний сайт львів'ян.

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Коробенко приєднався до команди у жовтні минулого року. За цей час він взяв участь лише в 11-ти поєдинках та відзначився голом. Свого часу Андрій вважався дуже перспективним гравцем в академії Шахтаря і виступав за "гірників" у Юнацькій лізі УЄФА.

Також клуб покинув Габріел дос Сантос. Бразилець за півтора роки перебування у Львові зіграв у семи зустрічах Першої ліги. В УПЛ нападник так і не дебютував.

До слова, Рух розташувався на 12 сходинці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, здобувши лише одне очко у 4-х турах в матчі з Шахтарем.

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