Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко розповів, що шукає підсилення у лінію атаки та переглядає вихованця португальського клубу.

"В Інгульці завжди дотримувалися правила: якщо запрошувати легіонерів, то тільки тих, які будуть сильнішими за вже наявних в заявці гравців.

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Два перші потенційні новачки, які прибули на перегляд, не відповідали нашим вимогам. Вони вже поїхали додому. А ось третій легіонер, думаю, зможе допомогти Інгульцю. Він з Гани, вихованець академії португальського Спортінга, нападник.

28 вересня африканець проходить у Києві медогляд. Коли всі формальності будуть узгоджені, тоді і поговоримо про нього більш грунтовно", – цитує Сергія Лавриненка Meta Ratings.

Нагадаємо, вже 30 вересня на Інгулець очікує кубкове протистояння з Олександрією, початок матчу о 18:30.

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