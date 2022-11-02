Нынешняя еврокубковая кампания Шахтера обещала подарить нам шесть матчей Лиги чемпионов, в которых дончане засветили бы Мудрика и получили респекты от соперников, но не получили очков. Даже в лучшие времена трудно было претендовать на положительный результат, имея в группе Реал (победитель ЛЧ), РБ Лейпциг (полуфиналист ЛЕ) и Селтик (от него ожидали прорыва). "Горняки" же на фоне войны, бегства легионеров и тотального омоложения состава не только смогли зацепиться за очки, но и гарантировали себе участие в евровесне, сохраняя шансы на плей-офф ЛЧ до последнего тура!

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Собственно, битва против РБ Лейпцига в Варшаве должна определить, в каком евротурнире сыграет Шахтер после зимнего перерыва. Многим болельщикам хочется увидеть проход "оранжево-черных" в 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь это может быть последняя 1/8 ЛЧ для украинского футбола на долгие годы (возможно, на десятилетия). Впрочем, значительная часть фанов желает отправиться в ЛЕ, где можно пройти несколько стадий.

Так или иначе, все решится на футбольном поле. Большинство экспертов, конечно же, ставят на РБ Лейпциг. После разгрома от Шахтера, увольнения Доменико Тедеско и прихода Марко Розе "ротен буллен" потерпели всего два поражения в 12-ти поединках, выдав 9-матчевую беспроигрышную серию со средней результативностью в 2,77 голов. "Быки" разгромили Боруссию Д (3:0), разбили Байер (2:0), набрали 4 очка с Селтиком и вынесли Реал (3:2).

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Сильные стороны немцев очевидны. Помимо чрезвычайно мощного состава с Вернером, Нкунку, Ольмо и другими звездами, РБ Лейпциг имеет очень мощную систему прессинга – по его интенсивности подопечные Марко Розе идут на третьей позиции в Бундеслиге. Кроме того, они чрезвычайно эффективны в единоборствах. Средняя успешность дуэлей "ротен буллен" в нашей группе составляет 54%.

Вообще, перечислять сильные качества РБ нет смысла. Почти все команды в нынешней ЛЧ сильнее Шахтера. Важно просто понимать, что вряд ли немцы станут отсиживаться в "автобусе" – это очень агрессивный коллектив, который входит в топ-10 ЛЧ по проценту владения и крайне много забивает. Да, ничья устраивает РБ, однако свой результат они будут защищать в проактивном стиле.

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Главная интрига встречи – удастся ли дончанам выдержать прессинг "ротен буллен". В Лейпциге это удалось, учитывая итоговый результат 4:1) и забитые голы. Что и говорить, когда один из них прошел после 27 передач подряд. С тех пор подопечные Игоря Йовичевича только добавляли в искусстве выхода из-под давления, что ярко доказали последние матчи с Реалом и Селтиком.

Дончане имеют стабильную систему выхода из обороны в атаку. Они долго перекатывают мяч на своей трети, выстраивая схему с двумя центрбеками и тройкой центрхавов сверху. Степаненко в билд-апе участия почти не принимает, потому что он уязвим под прессингом.

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Пятерка впереди может располагаться как угодно, но быстрые игроки всегда расположены высоко. Шахтер выманивает соперника на свою половину и резко контратакует, выводя Мудрика на пространство за несколько пасов.

Все это едва не поставило на колени Реал и Селтик, однако с РБ подобный футбол может и не сработать. Во-первых, прессинг мадридцев и шотландцев выстроен хуже, чем у Лейпцига – дома немцы душили "горняков", что привело к 31 потере мяча на своей трети со стороны ШД и к 25 высоким возвратам владения со стороны РБ. Просто тогда это не приносило немцам моментов, а вот сейчас они создают очень много.

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Во-вторых, футбол дончан достаточно просто читается. Тот же Селтик уже не лез всем составом в нашу штрафную, ожидая в середине поля и страхуя тылы, что вылилось в отсутствие моментов. Лейпцигу же спешить сегодня некуда.

В конце концов, не стоит забывать об усталости – Шахтеру очень тяжело даются переезды, что было заметно уже в матче с Александрией в последнем туре УПЛ. Уже начинает увеличиваться лазарет.

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Тем не менее, вряд ли Игор Йовичевич должен что-то менять. "Автобус" сегодня не имеет смысла, да и эффективность его невысока. Шахтер за предыдущие пять матчей ЛЧ подобрал и отточил единственную правильную для себя тактику – и она приносила результат даже с тем же РБ. Любые эксперименты могут вылезти боком, хотя тренеру лучше видно.

Кадровая ситуация

Как и раньше, Шахтер не может рассчитывать на травмированного Виктора Корниенко. Ефим Конопля еще не успел набрать форму после восстановления, поэтому его появления ожидать сегодня не стоит – как и выхода Марьяна Шведа. Что хуже всего, в матче с Александрией травмировался Зубков.

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РБ Лейпциг подходит к встрече с масштабным списком потерь. Из-за различных повреждений сегодня не сыграют Юсуф Поульсен, Лукас Клостерманн и Конрад Лаймер. Не выйдет на поле и голкипер Петр Гулачи, который подарил нам два гола в первом поединке.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – РБ Лейпциг

Шахтер: Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

РБ Лейпциг: Нюланн – Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Раум – Шлагер, Айдара – Собослаи, Нкунку, Форсберг – Силва

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Как уже говорилось, поединок с немцами будет тяжелее всех предыдущих. "Горняков" в нынешнем розыгрыше ЛЧ прессинговали со средней интенсивностью в 10,03 PPDA – показатель неприятный, но и не критичный (10 место среди всех команд). Тем не менее, даже под таким давлением точность пасов ШД с продвижением едва превышает 49,5%, что очень мало (каждый второй уходит в молоко). Лейпциг же сегодня будет играть интенсивнее.

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Дончане стараются, готовятся и демонстрируют чрезвычайную заряженность. Игор Йовичевич максимально нивелировал проблемы своего состава, но есть вещи, где выше головы не выпрыгнуть. Шахтеру будет очень тяжело играть, получая новую атаку РБ каждые 10-15 секунд. Шахтер даже при 50 выносах и перехватах допустит с десяток ошибок в собственной штрафной. Шахтер даже при очень рискованном футболе РБ не создаст больше пяти острых атак.

Учитывая все эти факторы, мы вынуждены прогнозировать победу Лейпцига. Будем надеяться, что этот прогноз сработает с точностью до наоборот. В конце концов, перед первым матчем против РБ все тоже говорили о безумном преимуществе немцев.

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