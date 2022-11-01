– Георгий, как команда готовилась к игре? И что ты ждешь от завтрашней встречи?

– У нас была очень тяжелая игра с Александрией, с воздушной тревогой. В первую очередь это ментально сложно, но, думаю, мы продемонстрировали хорошую игру. Ребята устали, а у меня было больше времени для отдыха. Как уже Мистер сказал, очень тяжело, ведь у нас каждые три-четыре дня переезда – самолет, автобус, в котором едем по шесть часов.

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Лично мне очень тяжело: я последние полтора месяца живу без семьи, не вижу своего ребенка. Это прежде всего психологическая усталость. Однако благодаря крепкой ментальности, сильной команде, коллективу мы готовимся к каждому матчу на максимум, верим в себя, свою команду, в каждого из нас. Мы готовы сражаться от первой до последней минуты и от первого до последнего матча.

– В недавнем интервью Валерий Бондарь сказал, что Судаков и Бондаренко – самые недооцененные игроки в прессе Шахтера. Как оцениваешь свою роль в команде и можно ли сказать, что матч с Лейпцигом – самая важная для вас игра?

– Что касается недооценки. Я считаю, если люди смотрят футбол и действительно в нем разбираются, то у них нет недооценки. Хотя многие люди, которые просто заходят на сайт, смотрят, кто забил гол и о нем говорят. У нас сейчас наша звезда – Михаил Мудрик. О нем много говорят, пишут и, может, кое-где не учитывают нашу работу. Однако я не могу кого-то выделить – у нас очень сильная команда, и если кто-то один выпадет, то произойдет сбой нашего "организма", очень тяжело будет.

Для нашей команды каждый игрок важен – не имеет значения, на замене он или в стартовом составе. На всех рассчитывают и всем доверяют. Что касается важности матча, то я в своей карьере еще не сталкивался с тем, что могу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но я – молодой игрок, и у меня все идет поэтапно. Каждые полгода-год есть отрезки, когда играю важные матчи. И если говорить о сегодняшнем этапе, то да, это сейчас самая важная игра в моей жизни, – цитирует Судакова официальный сайт Шахтера.

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