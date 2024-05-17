Барселона одержала победу над Альмерией (2:0) в матче 36-го тура Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Блаугранас" одержали победу над Альмерией благодаря дублю воспитанника команды Фермина Лопеса. Для Хави встреча в 36 туре была юбилейной во главе Барселоны.

Барселона победила Альмерию, оторвавшись от Жироны на 4 очка – Цыганков и Довбик могут остаться без серебра Ла Лиги

Для испанского специалиста это был 100-й матч на посту главного тренера "блаугранс". За это время команда одержала 69 побед, 16 раз сыграла вничью, потерпела 15 поражений.

Барселона сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 79 очками. "Кулес" опережают Жирону на четыре пункта.