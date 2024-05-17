Юбилейная игра Хави и дубль воспитанника "кулес" в видеообзоре матча Альмерия – Барселона – 0:2
09:46 - Читати українською
Барселона одержала победу над Альмерией (2:0) в матче 36-го тура Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Фермин Лопес 14’
Фермин Лопес 67’
14’ Фермин Лопес
67’ Фермин Лопес
"Блаугранас" одержали победу над Альмерией благодаря дублю воспитанника команды Фермина Лопеса. Для Хави встреча в 36 туре была юбилейной во главе Барселоны.
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Для испанского специалиста это был 100-й матч на посту главного тренера "блаугранс". За это время команда одержала 69 побед, 16 раз сыграла вничью, потерпела 15 поражений.
Барселона сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 79 очками. "Кулес" опережают Жирону на четыре пункта.
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