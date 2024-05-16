Роман Яремчук получит широкий выбор даже после ожидаемого прощания с Валенсией.

"Летучие мыши" не готовы выкупить нападающего сборной Украины в Брюгге, но есть другой претендент из Ла Лиги. Речь идет о Лас-Пальмасе, утверждает Radio Marca.

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Островитяне уверенно провели первую часть сезона, но в последнее время развалились и еще даже рискуют вылететь. У Лас-Пальмаса четвертая худшая атака Ла Лиги – всего 30 голов в 35 матчах.

Впрочем, пока больше всего усилий для подписания Яремчука прилагает Трабзонспор. Статус этой команды в Турции значительно привлекательнее – 7-кратный чемпион, который в нынешней кампании претендует на бронзовые медали и Кубок.

По данным Transfermarkt, контракт Яремчука с Брюгге рассчитан до лета 2026 года, а цена составляет 4 млн евро.

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